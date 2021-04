Alweer niks te doen op Koningsdag; Oranjeverenigingen teleurgesteld

Ook Erik van Zelst van Oranjevereniging Gieten-Bonnen baalt: "We mochten zelfs geen een fietstocht organiseren, dat is wel heel zuur."

Stoepkrijt

Bij de pakken neerzitten doet de Oranjevereniging Gieten-Bonnen niet. De vereniging heeft een alternatief plan om toch iets leuks voor de kinderen te bieden: "We hebben 450 doosjes stoepkrijt op de kop getikt en we gaan dinsdag een stoepkrijtwedstrijd houden."

Het stoepkrijt is via de scholen verspreid en de kinderen kunnen in hun eigen buurt stoepkrijtkunstwerken maken. Van Zelst: "Iedereen kan meedoen en een foto maken van zijn of haar kunstwerk. We kiezen winnaars en er zijn ook prijzen te verdienen. Gieten zal kleurrijk zijn dinsdag!"

Tompouce, oranjebitter en een ommetje

Ondanks dat hij niks heeft kunnen organiseren kijkt Jaap van der Borg uit Zuidlaren wel uit naar Koningsdag. Hij gaat eerst met een oranje tompouce en een oranjebittertje op tv kijken naar hoe de koninklijke familie in Eindhoven toch nog een kleine feestje viert. "Ik weet zeker dat ik dinsdag ook even door het dorp ga, want ik kan dan toch niet thuiszitten. Ook al weet ik dat er verder niks te doen is."

Door de Oranjevereniging in Diever wordt voor de kinderen een vossenjacht georganiseerd. Kinderen kunnen op hun eigen versierde fiets meedoen, met in achtneming van de coronaregels. Totaal doen er 55 teams mee aan deze vossenjacht.

Volgend jaar beter

Financieel kunnen de Oranjevereniging het nog wel bolwerken. "Er komt niet echt veel geld binnen maar er gaat ook niet veel uit op deze manier. We gaan er volgend jaar gewoon een dubbel zo mooi feest van maken", zegt de voorzitter van Oranjevereniging Zuidlaren.

Ook Gieten kan rekenen op een spetterende Koningsdag 2022 volgens Erik van Zelst: "We gaan dan echt flink uitpakken en hopelijk staat de brink hier dan weer helemaal vol!"