92 koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Drenthe

92 Drenten zijn vandaag tijdens de lintjesregen koninklijk onderscheiden. Het was voor het tweede jaar op rij een bijzondere uitreiking. De meeste gelukkigen zijn vanwege het coronavirus niet naar een locatie 'gelokt', maar werden hoogstpersoonlijk op de hoogte gebracht door een telefoontje of een bezoekje van de burgemeester of een vervanger.

82 inwoners van Drenthe zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en tien inwoners mogen zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. In heel Nederland zijn 2832 vrijwilligers of mensen met een bijzondere rol in de maatschappij gedecoreerd.

Man/vrouw

Bij de 92 Drenten die werden verrast, gaat het om 61 mannen en 31 vrouwen. Onder hen een aantal echtparen die voor hun gezamenlijke vrijwilligerswerk werden beloond.

Meeste en minste lintjes

De gemeente Emmen deelde in Drenthe de meeste onderscheidingen uit. Daar werden veertien mensen gebeld door de burgemeester. In Hoogeveen en Meppel werden respectievelijk dertien en twaalf lintjes uitgereikt. De gemeente waar het laagste aantal koninklijke onderscheidingen is vergeven is Aa en Hunze. Daar kreeg één gelukkige de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Een overzicht van alle gedecoreerden staat vanavond op onze website.

