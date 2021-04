Man vrijgesproken van gooien vuurwerk naar politie tijdens nieuwjaarsrellen Geesbrug

Een 20-jarige man uit Nieuweroord is vrijgesproken van het gooien van vuurwerk naar de brandweer en de politie in de nieuwjaarsnacht in Geesbrug. De rechter sprak hem vrij van openlijke geweldpleging.

De man werd wel veroordeeld, omdat hij zich tijdens zijn aanhouding verzette. De aanhouding gebeurde nogal hardhandig. De 20-jarige werd vastgepakt en naar de grond geduwd. Hij probeerde omhoog te komen, maar kromp door een klap in zijn maag ineen. De agenten duwden zijn gezicht op de grond, waardoor hij schaafwonden opliep.

Dat neemt niet weg dat de man had moeten meewerken aan zijn aanhouding, zei de rechter. Gezien de omstandigheden waaronder dit gebeurde vond hij het niet nodig de man hiervoor een straf op te leggen. Een schuldigverklaring was voldoende.

Eerst gezellig

De man uit Nieuweroord kwam in de nacht van 31 december op 1 januari met een vriend naar het vreugdevuur in Geesbrug. Het was in het begin ook erg gezellig, vertelde de man aan de rechter.

Later werd het toch chaotisch. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de brandweer en naar politieagenten. De Mobiele Eenheid (ME) voerde charges uit, zodat de brandweer het vuur kon blussen. Twee agenten in burger maakten foto's en zochten de groep af op raddraaiers. Volgens deze agenten was de 20-jarige man uit Nieuweroord één van de vuurwerkgooiers. De agenten hielden hem in de gaten en pakten hem uiteindelijk op.

Linkshandig

De rechter las niet in het dossier waarom de man uit Nieuweroord verdacht werd. De agenten in burger maakten samen een rapport op, waarin alleen werd beschreven dat iemand met zijn linkerhand zwaar vuurwerk van zich afgooide. Een verdere omschrijving ontbrak. De 20-jarige zei tegen de rechter dat hij rechtshandig is.

De rechter vond dat er te weinig bewijs was voor een veroordeling voor openlijke geweldpleging. De kans bestaat volgens hem dat sprake is geweest van een vergissing.

Lees ook: