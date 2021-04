Corso Frederiksoord stelt jubileumfeest opnieuw uit

Het klinkt simpel: een plaat hout met piepschuim en dahlia's. Toch weet men in Frederiksoord daar hele kunstwerken van te maken. "De mozaïekborden waren altijd al een onderdeel van het bloemenfestijn", vertelt voorzitter Joost Ottink. "Dan hadden we er twaalf of dertien langs de route staan." Dat worden er dus veel meer voor de komende editie.

De meeste aandacht ging altijd naar de grote parade van versierde wagens. Het coronavirus verandert de zaak. "We hebben nu definitief een streep gezet door de versierde wagens. Dat kan gewoon niet met corona", vervolgt Ottink. "Daardoor hebben we wel de handen vrij om te focussen op wat wel kan, en sinds vorig jaar worden die mozaïekborden populair."

Flink aanjagen

170 borden vormen straks de fietsroute van 20 kilometer door Frederiksoord. "Sommige borden zijn één bij één meter, anderen wel vier bij vier. Het liefst hebben wij ze zo groot mogelijk", lacht Ottink. "Het idee is dat iedereen straks met de fiets naar Frederiksoord komt. Daarom willen we fietsverenigingen benaderen, of contact zoeken met duofietsen zodat de ouderen kunnen komen. Ook het parcours wordt versierd. Alle vrijwilligers zijn druk om dit flink aan te jagen in het dorp. Dit jaar moet niet verloren gaan. We zetten hier vol op in."

Mag flink geld kosten

Ottink mikt op 2000 fietsers. "We organiseren het dit jaar twee dagen, 11 en 12 september. We hebben de groepen die normaal de wagens maken ook gevraagd om borden te maken. Van hen verwachten we wel iets. Grote borden, of misschien wel 3D. Het wordt echt geweldig!"

Ook de gemeente Westerveld staat achter het plan, zolang het corso zorgt voor een goede doorstroom. "De mensen moeten niet te dicht op elkaar zitten", aldus Ottink. "We hebben gelukkig nog de tijd om het goed op poten te zetten."

Vorig jaar wilde het corso zijn 60-jarig jubileum vieren. Dat feest wordt opnieuw verschoven naar volgend jaar. "Dat willen we echt uitgebreid vieren en dan mag het ook echt geld kosten, maar dan kun je geen afgelasting riskeren. Dat risico heb je nu wel en daarom verplaatsen we het. Nu willen we positief blijven en kijken naar wat wél kan."

