Hogescholen en universiteiten weer open: 'Blij om op school te zijn'

"Het is heerlijk, echt super", zegt student Valery Conte. "Eigenlijk is het een heel normale zaak, maar ik had nooit verwacht dat ik zo blij zou zijn dat ik weer op school mag zijn."

Alleen op je kamer

Urenlang onlinelessen volgen op je (studenten)kamer en je medestudenten niet kunnen zien: studenten vonden de afgelopen maanden zwaar. "Thuis zit je gewoon elke dag in hetzelfde kamertje en dat is gewoon heel anders dan wanneer je met elkaar bent. Dat heb ik echt gemist", vertelt student Myrthe Blijdorp.

"Het is ook moeilijk om je concentratie vast te houden achter een beeldscherm", vult Conte aan. "Het was niet leuk en het duurde veel te lang. Dus het was absoluut niet prettig."

(verhaal gaat verder na de video)

Praktijkonderwijs

De afgelopen maanden hebben Conte en Blijdorp wel stage kunnen lopen. "Ik heb zelf stagegelopen bij Van der Valk. Gelukkig kon dat doorgaan, maar je hebt geen beeld gekregen van de normale situatie", zegt Conte.

"Vanaf deze week mogen we ook alle praktijklessen in het leerbedrijf Stones hier op NHL Stenden weer volgen", vertelt Blijdorp. "We staan dan in de keuken, in de bediening en achter de receptie. Dus we mogen nu weer bijna fulltime naar school, daar heb ik echt geluk mee, dat het weer kan."

"Ik denk dat we steeds een beetje meer kunnen richting de zomer", vertelt Annet Verhoef, locatiemanager NHL Stenden in Emmen. "En ik verwacht dat het na de zomer weer een bruisende boel is hier."