Werkgroep Duurzaam Kloosterveen roept hulp in van Tweede Kamer

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen in Assen luidt de noodklok bij de Tweede Kamer. Ze waarschuwt de partijen in een brief voor mogelijk misbruik van een wettelijke regeling, die woonwijken straks dwingt om van het gas af te gaan. Kloosterveen is bang dat deze wet 'het begin is van een klimaatdictatuur.'

"We vragen u bij het regelen van een vorm van doorzettingsmacht goed te letten op de precieze strekking van deze wet", vraagt de werkgroep in een brief.

Dupe van wet?

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen is bang de dupe te worden van die wet. En dat ze als proefwijk voor 2030 al onder dwang van het gas af moet. De belofte van de Asser wethouder Karin Dekker (GroenLinks) dat er niets verplicht wordt, kan de Kloosterveners niet geruststellen.

De werkgroep zegt in de brief aan de Tweede Kamer namens duizenden Kloosterveners te spreken. De gemeente wil dat de proefwijk Kloosterveen volledig elektrisch wordt. Maar veel huizenbezitters zien een overstap op een warmtepomp niet zitten. Volgens de gemeente kost een warmtepomp tussen de 5.000 en 15.000 euro, maar de werkgroep Duurzaam Kloosterveen schat de kosten op 30.000 tot 60.000 euro, omdat veel huizen voor 2010 zijn gebouwd, en er allerlei aanpassingen moeten komen aan vloeren en verwarmingselementen.

De enige proef die we als proefwijk tot nu toe hebben ervaren, is hoe je bewoners in de gordijnen kan jagen'" Werkgroep Duurzaam Kloosterveen

'Vertrouwen in wethouder 0,0'

Het vertrouwen van de werkgroep Duurzaam Kloosterveen in de gemeente, en vooral in wethouder Dekker, is 0,0 procent, zo stelt ze in de brief aan de Kamer. Ze verwijt de gemeente gebrekkige en onjuiste communicatie. Al vanaf maart ruziën veel Kloosterveners met de wethouder, en de gemoederen raken steeds verder verhit.

De opzet van de proeftuinen is volgens het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken, dat huishoudens in proefwijken gestimuleerd worden om van het aardgas te gaan. Dat gebeurt op vrijwillige basis. En ook 'via een uiterst zorgvuldig proces, samen met bewoners, om te leren wat ervoor nodig is om wijken van het aardgas af te halen'. De ervaring van Duurzaam Kloosterveen is een totaal andere, zegt de werkgroep in de Kamerbrief: "De enige proef die wij als proefwijk tot nu toe hebben ervaren, is hoe je bewoners in de gordijnen kan jagen."

Wantrouwen groter

Het wantrouwen in Dekker is vorige week groter geworden. Toen werd duidelijk dat de Asser wethouder namens het stedennetwerk G40 (van de 40 middelgrote steden, M.B.) de ministers had gevraagd om wettelijke regelgeving, om wijken te dwingen van het gas af te gaan. Die wet is volgens proeftuingemeenten nodig, omdat anders een handjevol huishoudens de komst van bijvoorbeeld een duurzaam warmtenet kan frustreren. Voor een paar 'dwarsliggers' zou dan ook een gasleiding moet blijven liggen, waardoor het project onbetaalbaar wordt.

Kloosterveen voelt zich bedrogen, omdat wethouder Dekker niets over haar actie had gemeld. Volgens Dekker was dat niet nodig. Omdat zo'n zogeheten doorzettingsmacht 'beslist niet aan orde is voor Kloosterveen'. De wijk is volgens Dekker een proeftuin, en in proefwijken gebeurt alles op basis van vrijwilligheid. Ook komt er in Kloosterveen geen collectief warmtenet, maar kunnen bewoners individueel overschakelen op de warmtepomp. "Ik wil niks, en ik kan ook niks verplichten", zei Dekker vorige week nogmaals.

Rechtsongelijkheid

Niet alleen de dreigende dwang zit Duurzaaam Kloosterveen trouwens dwars. De werkgroep klaagt in de Kamerbrief ook over de 'rechtsongelijkheid', nu ze proeftuin zijn. Ze vinden het oneerlijk dat zij voor 2030 al gasloos moeten zijn, terwijl dit elders pas in 2050 is.

"Anderen krijgen dertig jaar de tijd om op natuurlijke wijze van het aardgas af te gaan, omdat de ketel aan vervanging toe is of door verhuizing. Wij moeten dat tegen zeer hoge kosten binnen negen jaar doen", stelt de werkgroep. Kloosterveners vinden dat ze op die manier geen tijd krijgen om aan te sluiten bij meer logische, betere en goedkopere initiatieven.

Lees ook: