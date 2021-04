Loopt er weer een wolf in Drenthe? Lam doodgebeten op de VAM-berg

Paula Laning kwam tijdens haar rondje hardlopen op de VAM-berg zaterdagochtend oog in oog te staan met het roofdier. Ze twijfelt niet dat het om een wolf ging. Ze zag de wolf lopen met een lammetje in zijn bek, het dier ging op de loop toen ze dichterbij kwam. Het lammetje bleef dodelijk gewond achter.

Onderzoek

"Het klopt inderdaad dat wij zaterdag een melding hebben gekregen van een dood schaap", meldt Bij12. Die organisatie is namens de provincie verantwoordelijk voor het onderzoek naar en het afhandelen van wolvenschade. "Verder zijn er uit deze provincie geen meldingen binnengekomen afgelopen dagen."

Via DNA-onderzoek moet worden bevestigd of er inderdaad weer een wolf rondloopt in Drenthe. De laatste keer dat er een wolvenaanval is geregistreerd in Drenthe was eind juni vorig jaar, toen er in Grolloo drie schapen werden doodgebeten.

Wolvenplan

In september vorig jaar werd bekend dat een wolf zich definitief gevestigd had in Drenthe. Mannetjeswolf GW1261m verbleef toen zes maanden achter elkaar in Drenthe. In december bleek hij de Duitse grens overgestoken te zijn. Het zou kunnen dat het mannetje terug is. Voor schapenhouders maakt het overigens niet uit welke wolf er mogelijk rondloopt. "Het wolvenplan dat is opgesteld, blijft geldig. Ook als het hier om een andere wolf gaat", zegt Mijke Boedeltje van de Provincie Drenthe.

Liep er een wolf in Wijster? (Rechten: Paula Laning)

