Herbouw geluidsmuur Spier duurder dan verwacht

De gemeente Midden-Drenthe trekt 80.000 euro extra uit voor de herbouw van de geluidsmuur in Spier. De fundering is anders niet sterk genoeg. Van die kosten worden er langere en dikkere palen in de grond geplaatst en daarvoor moet worden geheid.

Er moet dus extra geld bij en het project heeft ondertussen al een behoorlijk prijskaartje. De muur die bijna 2,5 jaar geleden instortte is niets meer waard en moet voor 3,5 ton worden afgeschreven. Daarnaast kosten de bouwwerkzaamheden zoals sloop en herbouw 7,5 ton. Samen met de extra 80.000 euro komt het project nu in totaal uit op ruim 1,1 miljoen euro.

Schaarste bouwmaterialen

De gemeente schrijft in een brief aan de gemeenteraad nog in gesprek te zijn met de aannemer om te kijken of er nog iets van de kosten af kan. "Maar," schrijft ze, "wat we ook merken, door eigen ervaringen en signalen uit de markt, is dat er schaarste is van bouwmaterialen zoals de stalen palen voor de fundering, het wapeningsstaal en de stalen balken. Dus hoe eerder de bouwmaterialen besteld kunnen worden, des te eerder er gestart kan worden met de nieuwbouw van het geluidsscherm."

'Gevoelig thema'

Overschrijdingen van budgetten zijn in de gemeente een gevoelig thema. Rondom grote bouwprojecten, de civiele projecten van de gemeente, bleek de gemeente bij zeven van de twaalf projecten het huishoudboekje niet op orde met alle gevolgen van dien.

Nog dit kwartaal

Aan het dorp en de gemeenteraad is beloofd dat de muur er dit kwartaal komt te staan. De werkzaamheden kunnen bijna beginnen. Het wachten was op de omgevingsvergunning. Die is vorige week na toezegging om de fundering anders aan te leggen, verleend. "Er is nog een risico dat de materialen niet tijdig geleverd worden", schrijft de gemeente. "Hier gaan wij op dit moment nog niet van uit."