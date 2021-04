Emmer horecazaken ondergaan complete metamorfose tijdens lockdown

Ron Buurman, bedrijfsleider van The Dinner Club is druk bezig om het terras weer op orde te maken. Tafeltjes, palmpjes en cirkelvormige zithoekjes van wit hout staan paraat voor de eerste gasten.

"Al eerder lekten er goede verwachtingen uit. Al eerder werden we teleurgesteld. Laten we hopen dat deze versoepelingen de opmars naar meer betekenen", vertelt hij, terwijl hij een tafeltje op orde brengt.

A-locatie

Boven hem, aan de gevel, prijkt al bijna een half jaar lang de naam The Dinner Club. Markant, zoals het eerder heette, stond te koop. Horeca-ondernemer Maurice Jansen, die ook steakrestaurant Goodfellas in Barger-Oosterveld en Iers restaurant Flanagan's in Weerdinge uitbaat, greep die kans meteen aan. "Maurice wenste altijd al een restaurant op een echte A-locatie als deze."

Buurman, bekend als dj, werd gevraagd als bedrijfsleider. "Door corona waren alle feesten en evenementen van de baan. Dus voor mij viel er niets te verdienen." Tijdens camping event Tijdloos op het Ermerstrand verzorgde hij een deel van de horeca. "En dat beviel prima." Hij hoefde ook niet lang na te denken over het voorstel van Jansen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Bedrijfsleider Ron Buurman van The Dinner Club (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Champagnekoelers

Wie een voet over de drempel zet bij The Dinner Club herkent de zaak niet meer terug. Het eerste woord dat je te binnen schiet is 'chique.' De fluwelen look van het meubilair, compleet met palmboompjes en champagnekoelers geven vooral die indruk. Een knipoog hier en daar ontbreekt ook niet. Op een van de muren staan schilderingen van de twee andere zaken van Jansen en andere herkenbare Emmer gebouwen zoals het Atlas Theater en de Hondsrugtoren.

Bij The Dinner Club staat lekker eten en drinken voorop. Niet alleen is er keuze uit wel veertig wijnen en champagnes, maar het eten is ook bijzonder te noemen. Beef Wellington, kreeft, oesters en zelfs Wagyu-vlees. Wag wat? Vlees van een Japanse koe, verduidelijkt Buurman.

Later op de avond gaat het volume wat omhoog en de verlichting wat zachter, zodat er nog gezellig nageborreld kan worden. De nadruk ligt op stijl, maar niemand hoeft in smoking of galajurk aan te treden, benadrukt de bedrijfsleider.

Frustrerend lang

Buurman en Jansen hadden gehoopt de eerste gasten in december te kunnen ontvangen. "We hebben de verbouwing daarom maar in een lagere versnelling gegooid." Nu het licht weer enigszins op groen staat, kunnen de twee ondernemers niet wachten tot ze hun eerste klanten kunnen ontvangen na een bijna frustrerend lang uitstel. "Want het raakt je wel als ondernemer", aldus Buurman. Klaar voor de start zijn, maar dat startschot klinkt maar niet.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Ruben Neehoff en Jeffrey Mol van Tranquilo, Limbo en De Fuif (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Ook restaurant Limbo aan het Raadhuisplein is radicaal over de klop gegaan. De bezoeker krijgt bij binnenkomst het gevoel in een jungle te zijn beland. De hele zaak is behangen met groen, overal zie je bamboe, Aziatische en Zuid-Amerikaanse patronen sieren de vloer en er hangt een heuse olifantenkop aan de muur. "Het is een Villa Kakelbont aan uiteenlopende stijlen", lacht uitbater Ruben Neehoff.

De Limbo-formule (mediterraans restaurant met club op de bovenverdieping) pakte niet naar verwachting uit, aldus Neehoff en Mol. "Gasten van de club moesten door het restaurant naar de garderobe en de club", vertelt Mol. "Niet echt handig." Bovendien liepen de twee al een tijdje met plannen om zaken anders te doen. De coronalockdown zorgde voor het extra zetje om door te pakken.

Tranquilo

Het restaurant is daarom afgestoten en verbouwd tot cocktailbar Tranquilo, waar naast exotische drankjes ook Aziatisch en Zuid-Amerikaans streetfood wordt geserveerd. Qua management scheiden de wegen van Neehoff en Mol: de eerste neemt de cocktailbar voor zijn rekening. Mol blijft verantwoordelijk voor club Limbo op de bovenverdieping die, op enkele bescheiden aanpassingen na, geen grote verbouwing ondergaat. Bezoekers van beide horecabedrijven maken straks gebruik van een aparte ingang.

"Cocktails stonden ook in het vorige restaurant al bij ons op de kaart", licht Neehoff de gemaakte keuze voor Tranquilo toe. "We zagen hier echter een kans in om qua concept echt iets unieks toe te voegen aan Emmen."

De Fuif

Vorig jaar maart werd ook bekend dat Mol en Neehoff het aangrenzende pand van lingeriezaak Boobs en Bottoms over hebben genomen. De strings en en bh's zouden plaats maken voor après-skihut De Fuif. Bijna een jaar na de door corona ingegeven gedwongen bouwstop weten ze nog niet wanneer ze de werkzaamheden voortzetten. "Maar we hopen uiteraard zo snel mogelijk."

In ieder geval lijkt het voor de horeca de goede kant op te gaan met de beperkte openstelling van de terrassen. Neehoff en Mol reageren enigszins verdeeld op dat nieuws. Uiteraard zijn ze er 'blij' mee, maar het blijft een eerste, bescheiden stap in de goede richting.

Tactische zet

Mol: "Wel een tactische zet om dit alleen in de middag toe te staan." Aan de druk vanuit de samenleving wordt enigszins voldaan, dat wel. "De meeste mensen werken van twaalf tot zes in de middag. Terwijl de avond, de tijd dat je op de meeste gasten mag rekenen, buiten de boot valt", aldus Neehoff.