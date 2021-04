Koningsdag, wanneer is Drenthe eindelijk weer aan de beurt?

Bij de volgende verjaardag van de koning, in april 2022, zal het maar liefst twintig jaar geleden zijn dat de koninklijke familie voor het laatst deze feestdag in onze provincie vierde. Toen heette die dag nog Koninginnedag en waren de festiviteiten op de 30e van de vierde maand. De toenmalige koningin Beatrix bezocht in 2002 met een aantal leden van haar familie Hoogeveen en Meppel.

Debuut van Máxima

Het bezoek stond al een jaar eerder op de planning, maar werd toen geannuleerd wegens de mond- en klauwzeercrisis. Beatrix moest in 2002 om de aandacht van het Drentse publiek concurreren met haar schoondochter Máxima, die voor het eerst een Koninginnedag bijwoonde. Verder waren onder meer prins Willem-Alexander, de inmiddels overleden prins Johan Friso, prins Constantijn en de zwangere prinses Laurentien aanwezig. Zij was net als Máxima voor het eerst van de partij.

De (voorlopig) laatste keer: Koninginnedag 2002 in Hoogeveen en Meppel (verhaal gaat verder na de video):

In de jaren daarna vond de feestdag telkens buiten Drenthe plaats en bleef onze provincie steken op twee koninklijke bezoeken eind april. Die andere keer was in 1982, toen Zuidlaren - samen met het Friese Harlingen - werd aangedaan. Dat was het tweede jaar waarin de koninklijke familie tijdens Koninginnedag het land in trok. Voor die tijd namen de Oranjes op Paleis Soestdijk een defilé af. Veel Nederlanders liepen dan langs het bordes en gaven de koninklijke familie bloemen en geschenken.

Officiële uitnodiging

In de huidige opzet kunnen gemeenten de koning officieel uitnodigen voor Koningsdag. Zij kunnen een verzoek sturen aan de Commissaris van de Koning (CdK), die dat daarna doorstuurt naar de Dienst Koninklijk Huis. Volgens Friso Schotanus, woordvoerder van de CdK in Drenthe, worden deze verzoeken niet openbaar gemaakt. "Het komt ter sprake in de gesprekken tussen de CdK en burgemeesters. De commissaris neemt dit mee in gesprekken met de Dienst Koninklijk Huis."

Schotanus laat verder weten dat het 'toekennen of afwijzen van alle koningsbezoeken altijd worden bekeken in het licht van andere bezoeken dat jaar, die al hebben plaatsgevonden of op de planning staan'. Hoewel de koninklijke familie Drenthe sinds 2002 niet meer heeft aangedaan tijdens Koninginne- of Koningsdag, komt koning Willem-Alexander de laatste jaren toch met regelmaat op visite in onze provincie. Zo bezocht hij vorig jaar nog het Hunebedcentrum en cultuurpodium VanSlag.

(verhaal gaat verder na de video)

De koning liet zich in Drenthe bijpraten over de gevolgen die het coronavirus heeft op de kunst-, cultuur- en vrijetijdssector. Glazenwasser Herman Dinius speelde toen onbedoeld een hoofdrol in Borger door de koning bijna omver te fietsen met zijn ladder. Een beveiliger probeerde hem nog tevergeefs tegen te houden. "Ik had wel door dat er iets gaande was, maar ik dacht dat het om een bruiloft ging", vertelde Dinius later. De beelden van het opmerkelijke voorval werden vaak gedeeld op sociale media.

(verhaal gaat verder na de video)

Op 18 september 2019 liet de koning zich in onze provincie vergezellen door koningin Máxima. Het koninklijk paar bracht toen een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Tijdens dit bezoek werd aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden. De koning en koningin lieten zich toen zien in de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel.

(verhaal gaat verder na de video)

Koninklijk bezoek aan Zuidwest-Drenthe

'Mooie kans voor Drenthe en Assen'

Ondanks die bezoeken van de koning aan onze provincie lijkt de tijd toch rijp voor een Koningsdag in Drenthe. Dat vindt ook Kjeld Vosjan, binnenstadmanager van Assen. "Het lijkt mij hartstikke leuk om Koningsdag naar Drenthe te halen. We willen de koning graag het vernieuwde Assen aanbieden, met uiteraard ook aandacht voor de historie van de stad. We hebben zo'n mooie provincie en als hoofdstad heeft Assen voldoende in huis. Het is een mooie kans."

We doen een wild rondje over het TT Circuit. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gekke dag van maken" Kjeld Vosjan, binnenstadmanager van Assen

Vosjan somt moeiteloos verschillende locaties op die in het programmaboekje van een Asser Koningsdag passen. "Dan gaan we bijvoorbeeld naar de Brink, het Drents Museum, het Drents archief, het Asser Bos en doen een wild rondje over het TT Circuit. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gekke dag van maken", lacht Vosjan. "En we duiken uiteraard een wijk in, want het blijft een volksfeest. Zo kun je een prachtige route maken."

Naar de reden waarom Drenthe al zo lang buiten beeld is als locatie voor Koningsdag kan Vosjan slechts gissen. "Misschien zijn we in het verleden wel te bescheiden geweest. Of werd gedacht: het is zo'n gedoe. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat verzoeken uit andere provincies de voorkeur hebben gekregen. Nu het al zo lang duurt, moeten we er echt een keer werk van maken. Ik zeg: laten we kijken of dat kan lukken. Ik ga het verzoek deze week zeker bij de gemeente neerleggen."

'Koningsdag in Emmen zou fantastisch zijn'

Omdat Hoogeveen en Meppel in 2002 aan de beurt waren, lijkt Assen een grote kanshebber als Koningsdag daadwerkelijk naar Drenthe wordt gehaald. Maar ook Emmen is een serieuze optie, onderstreept Laurens Meijer. De binnenstadmanager van Emmen is evenals zijn collega Vosjan enthousiast over een Drentse Koningsdag. "Dat zou fantastisch zijn. Ik denk zelf direct aan de verschillende mooie pleinen in Emmen, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden."

Eigenlijk heeft Drenthe inmiddels Koningsdag twee keer tegoed" Laurens Meijer, binnenstadmanager van Emmen

"Het is heel gek dat het volgend jaar al twintig jaar geleden is dat deze dag in Drenthe werd gevierd. Eigenlijk hebben we als provincie inmiddels Koningsdag twee keer tegoed", grapt Meijer. "En in Emmen kunnen we de koninklijke familie zoveel moois laten zien. De koning is hier de laatste jaren niet voor niets al vaker geweest, bijvoorbeeld bij de opening van Wildlands en de schaapskooi in Weiteveen."

Meijer wil ook graag de regio bij Koningsdag betrekken. "De omgeving rondom Emmen is heel mooi, met prachtige natuur en leuke dorpen. Er is eigenlijk geen reden om hem niet naar Drenthe te laten komen. We zullen hem met open armen ontvangen."