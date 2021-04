Leegstaand restaurant in Orvelte gevuld met Professor Pannenkoek

Levi Vandenberg (34) stapte vorig jaar na tien jaar uit de horeca, en was van plan er niet meer terug te keren, behalve als bezoeker. Zo stond hij met z'n tweelingbroer aan de wieg van restaurant The Black Tie in Assen, werkte hij bij tapasbar Manolitos, en ook nog een tijd in de Loohoeve in Schoonloo. Amper een jaar later keert de Assenaar terug op zijn schreden en start z'n eigen horecazaak, in Orvelte. Drentser kan het niet.

'Blijer kun je me niet maken'

"Deze plek is iets unieks. Toen ik bij dit pand de eekhoorntjes rond zag springen, was ik meteen verkocht. Wat een prachtlocatie, hartje Drenthe, en in één van de mooiste dorpen in onze provincie", zegt Vandenberg lyrisch. "Ik houd van Drenthe en hier zit ik er echt middenin. Blijer kun je me niet maken."

De naam van het restaurant in ambachtelijke pannenkoeken laat zich simpel verklaren. Die is te danken aan zijn 'partner in crime' Henk Buis, de Orvelter ondernemer die al jaren een winkel in het dorp runt in ambachtelijke pannenkoekmixen, met wie hij het avontuur aangaat. Zijn bijnaam is Professor Pannenkoek. Te danken aan al zelf bedachte receptuur. En in het toeristenseizoen bakt de pannenkoekenprofessor ze ook aan één stuk bruin.

Drentse Schatten

Vandenberg kwam met Buis in contact via zijn project Drentse Schatten; een initiatief dat de Assenaar vorig jaar begon als cadeaubox. Zo bracht hij in coronatijd Drentse streekproducten bij elkaar. En daaronder ook de bijzondere pannenkoekmixen van Buis.

Samen kwamen ze op het idee het lege pand aan de Schapendrift weer leven in te blazen, maar dan als pannenkoekenrestaurant. "Pannenkoeken bakken is toch ook een oud ambacht. Het past dus helemaal bij het monumentendorp, waar je nog veel ambachtelijk werk uit vroegere tijden kunt zien. En in het dorp zit ook het Jan Kruis-museum, met de striptekenaar als geestelijk vader van de feestdag Sint Pannenkoek op 29 november. Dus alles past mooi in elkaar", vertelt Vandenberg enthousiast.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Asser ondernemer Levi Vandenberg (rechts) gaat met Henk Buis van Puur Pannenkoek in Orvelte aan de slag (Rechten: eigen foto)

Crowdfunding

Eind juni wil Vandenberg open met z'n Professor Pannenkoek. Maar voor die tijd moet er nog flink geklust worden in het historische pand. "We zijn al druk bezig, maar er moet heel wat gebeuren. Het was een oude, donkere boel, door de lage ramen. We hebben wat panelen eruit gebroken, waardoor er ineens veel meer licht is." Donkere kleuren maken plaats voor wit, het terras krijgt een opfrisbeurt en de speurtocht naar horecapersoneel begint.

Ondertussen zoekt het duo Vandenberg en Buis particuliere investeerders, die samen een ton bijeenbrengen als startkapitaal voor een frisse inrichting. Het gaat om een crowdfundingscampagne, die Buis ook al gebruikte om in Orvelte in 2012 zijn winkel Puur Pannenkoek van de grond te krijgen. Dat lukte destijds en nu proberen ze het nog eens. "Het bedrijfspand huren we van Stichting het Drentse Landschap, inclusief inboedel. Maar de meubels, daar moet wat nieuws voor komen."

Avonturen delen

Vanaf 250 euro kunnen 'aandeelhouders' zich inkopen. Daar staat een jaarlijks rendement van 3,5 procent tegenover. "Je moet het zien als een soort aandeel. En op deze manier verzamelen we als het ware ambassadeurs om ons heen. Dat is de beste reclame. En avonturen zijn mooi, vooral als je ze kunt delen", zegt Vandenberg.

Vandenberg ziet ernaar uit om over twee maand de deur open te gooien en de pannenkoeken in allerlei excentrieke smaken en vormen uit de pan te laten glijden. Hij gelooft erin dat de coronacrisis dan over zijn hoogtepunt heen is en het monumentendorp weer flink wat toeristen zal trekken. Normaal gesproken komen er meer dan tweehonderdduizend bezoekers per jaar en daarvan denkt Vandenberg zeker een 'flink graantje' mee te pikken. "Ik heb er veel zin an."

Werk aan de winkel in het pand aan de Schapendrift, voordat er pannenkoeken geserveerd kunnen worden (Rechten: eigen foto)

Lees ook: