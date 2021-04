Zoek mee naar Happy Stones en word speurkoning van Drenthe

Wat je moet doen? In elke Drentse gemeente ligt één RTV Drenthe Happy Stone - met Koningsdag als thema - verstopt. Vind je die? Dan zit daar een klein prijsje aan vast. Naast die stenen in de twaalf Drentse gemeenten zijn kriskras door de hele provincie nog vier Happy Stones verstopt. Als je één van deze vier stenen als eerste vindt, win je het RTV Drenthe Koningsdag Verassingspakket. In totaal zijn er dus zestien stenen verstopt door Drenthe.

Hints

Elke twee uur worden via de Facebookpagina van RTV Drenthe hints over de locaties gegeven waar je naar een steen kunt speuren. De speurtocht is gestart om 08:00 uur, waarna om 10:00 uur weer nieuwe hints volgen. Om 12:00 uur zijn alle hints in elke gemeente bekend en om 14:00 is de grote finale en vertellen we waar de vier dikke stenen ongeveer zijn verstopt, zodat je kans maakt om één van de vier hoofdprijzen te winnen.

Hoe werkt het als je een steen vindt?

Heb je een steen gevonden, dan is het de bedoeling dat je daar een foto van maakt er er een bericht van plaatst onder het bericht op onze Facebookpagina. Als je de eerste bent, dan win je. Als je een Koningsdag-Happy Stone gevonden hebt, dan mag je die meenemen en houden.