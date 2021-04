Echtpaar ontvangt samen lintje: 'We waren compleet overdonderd'

Nietsvermoedend stapte het echtpaar gisterochtend uit bed. De kleindochters zouden gewoon even langskomen, verder niets bijzonders. "Maar toen Bouke van de Voedselbank voor de deur stond om ons mee te nemen naar een locatie, merkten wij dat er iets aan de hand was", vertelt Jo. "Wij zijn binnenkort vijftig jaar getrouwd, dus dachten wij dat het daarmee te maken zou hebben."

Bijzonder

De auto van Bouke stopte voor de Voedselbank in Roden. "Wij stapten de auto uit en liepen de hoek om. Nou, toen had ik het even niet meer. Ik zag de burgemeester en mijn kleindochters staan. Toen hield ik het natuurlijk niet droog", gaat Jo verder. André glimlacht: "Toen ik hen zag staan, wist ik het direct; maar natuurlijk, het is lintjesdag! Heel bijzonder om samen zo'n lintje te mogen ontvangen."

In 2019 kreeg Voedselbank Noordenveld te maken met een grote brand. Mede door het grote improvisatievermogen van het echtpaar kon de Voedselbank gewoon door blijven draaien. "Daar deden we het voor", blikt André terug. "Mensen waren bang dat ze twee weken geen eten konden krijgen, dus hebben we heel hard gewerkt om dat te voorkomen."

'Zo je doet, zo word je gedaan'

Het echtpaar vindt het belangrijk om klaar te staan voor anderen, één van de redenen waarom ze het al zo lang volhouden. "Mijn moeder zei altijd: 'zo je doet, zo word je gedaan', dus als wij ooit in moeilijke tijden komen, hopen wij ook op hulp. Maar vooral de vreugde die wij te zien krijgen door de mensen die bij de Voedselbank komen, daar doen we het vooral voor", benadrukt Jo.

Het stel is bezig om langzaam wat van de voorgrond te verdwijnen bij Voedselbank Noordenveld. "Wij proberen datgene wat wij hebben opgebouwd zo goed mogelijk door te geven, zodat we altijd met trots terug kunnen kijken", gaat Jo verder. "Onze kleinkinderen hebben het nu ook gezien, dus wij hopen dat zij ook altijd trots zullen zijn op wat hun opa en oma gedaan hebben in hun leven."