Koningsdag in Drenthe: veel taart in Beilen en pannenkoeken in Gasselternijveen

'Wilt u ook een stuk taart?'

Nadat iedere deelnemer met zijn of haar eigengemaakte taart op de foto was gezet door de fotograaf, was het tijd om de bewoners van 't Stroomdal te verwennen met een punt. De vrijwilligers rijden de taarten naar de deuren van de bewoners, waar ze zelf een puntje mochten uitkiezen. "Goedemorgen", begroet Zwiers een oudere bewoner. "Wilt u ook een stuk taart? Is van de taartenbakactie voor Koningsdag."

De bewoners hebben daar wel oren naar. "Wat worden wij hier verwend, zeg", lacht een vrouw, die het stuk taart op het plateau van haar rollator zet. "Het is een heel geslaagde actie", vindt Zwiers. "De mensen zijn heel blij verrast. Ze mogen nu niet zoveel door de coronamaatregelen, maar het is toch leuk dat ze op deze dag in het zonnetje gezet worden."

Wim Stevens van Beleef Beilen verrast een bewoner met een stuk taart (Rechten: Bart Raaman/BS Connect)

ToetToet-pannenkoekenExpress

In Gasselternijveen stond ook iets lekkers klaar voor de inwoners. In MFC De Spil waren gisteren al vrijwilligers aan het bakken geslagen. en dat leverde liefst 450 pannenkoeken op, waar je één van kon proeven als je de ToetToet-pannenkoekenExpress tegen zou komen. De bus van de dorpscoöperatie diende daar vandaag voor.

"We hebben heel erg nagedacht over hoe we dit kunnen vieren, zonder dat je te dicht bij elkaar komt. We hebben de bus en er zit net een nieuwe lift op de bus, dus die dient als een soort tafel", legt Carla Yntema van welzijnsorganisatie Impuls uit. "Zo kunnen we iets heel moois neerzetten."

Nadat er honderd pannenkoeken op het grasveldje bij het MFC doorheen zijn gegaan, rijdt de bus verder. Iedereen die de bus tegenkomt, kan een pannenkoek krijgen. "We hebben hartstikke mooi weer. De dag kan nu al niet meer stuk, denk ik", lacht Yntema.