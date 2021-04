Provincie zoekt mee naar kleiner kantoor voor NAM

De provincie is in gesprek met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de gemeente Assen om een nieuw, kleiner kantoor te vinden voor de NAM. Dat blijkt uit het antwoord op Statenvragen die gesteld waren door de Drentse PvdA, na het nieuws dat de NAM het huidige hoofdkantoor in Assen gaat verlaten.

Eerder liet de gemeente Assen al weten de NAM graag als 'belangrijke werkgever' voor de provinciehoofdstad te behouden.

Haagse lobby

Gemeente en provincie lobbyen bij het Rijk in Den Haag voor compenserende werkgelegenheid. Hierbij valt te denken aan Rijksdiensten die naar Assen komen. Tot concrete resultaten leidt dit vooralsnog niet, blijkt uit antwoorden op de Statenvragen. Het Rijk kijkt vooral naar bestaande middelen bij de ondersteuning van concrete initiatieven.

De reorganisatie die de NAM aankondigde kost 500 van de in totaal 1300 banen. Dat is een aderlating voor de werkgelegenheid in Assen, maar ook omdat het bedrijf van bedrijfseconomisch belang is, zien de provincie en de gemeente het bedrijf niet graag vertrekken.

Het bedrijf heeft wel aangegeven zich een Drents bedrijf te voelen en in Drenthe te willen blijven. NAM-directeur Johan Atema zei eerder: "We zullen altijd een positie in Drenthe houden en hebben nog steeds veel gas en olie hier. Maar we spelen hier ook een rol in de energietransitie. Onze verbondenheid met Drenthe blijft, we worden alleen een kleiner bedrijf."

Drenthe 4.0

Uit de antwoorden blijkt ook dat volgens de Provincie de NAM een belangrijke rol speelt in het zogenoemde Drenthe 4.0: "De NAM speelt een belangrijke rol in de energietransitie in Drenthe vanwege de aanwezige kennis en de mogelijkheden voor hergebruik van de oude aardgasinfrastructuur."

"Zo werkt de NAM in Emmen samen met andere partijen aan het ontwikkelen van een energiehub op de oude gaszuiveringslocatie. Daar zal duurzame energie geproduceerd worden uit zon en biomassa. En we willen investeren in het produceren van waterstof. Hiermee kan de industrie vergroend worden. Ook elders wordt gekeken naar een dergelijke ontwikkeling van energiehubs."

Begin april gaf de NAM aan te willen vertrekken uit het grote pand aan de Schepersmaat in Assen. Het vertrek staat gepland voor over twee a drie jaar, dus zo lang hebben de verschillende partijen nog de tijd om een andere, kleinere kantoorlocatie te vinden.

