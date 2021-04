Anneke uit Rolde stuurt brief aan koning: 'Naoberschap is les in coronatijd'

De brief aan de koning maakt deel uit van de actie Post voor het Paleis. De brieven moeten gaan over ervaringen van ouderen in coronatijd en beschrijven welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar, waarin we te maken kregen met de coronapandemie.

Naoberschap

"In Rolde doen we veel voor elkaar. Voor mensen die ziek of eenzaam zijn, een kaartje, een bloemetje of een telefoontje. Ook hebben we Dorpssoep opgericht: één keer per maand samen eten. Nu in coronatijd brengen we de soep aan huis langs", schrijft Anneke aan Willem-Alexander. Naoberschap is Annekes boodschap voor de koning, die hij maar verder moet verkondigen.

'Dat ga ik meteen doen'

Het idee voor Annekes brief aan de koning ontstond meteen toen ze het op tv zag. "Ik zag de oproep bij Omroep Max, toen heb ik gelijk opgeschreven waar ik de brief heen moest sturen." Ze begon met schrijven en stuurde de brief in. "Ik ben dol op het Koningshuis en kijk ieder jaar naar de tv. Toen ik deze oproep zag dacht ik: waarom niet?"

In de brief vertelt ze over het afgelopen jaar. Daarin heeft ze het niet altijd even makkelijk gehad. Een val met als resultaat een gebroken ruggenwervel. En twee nieuwe heupen. Toen merkte ze pas hoeveel lieve vrienden er waren om haar te helpen. Naoberschap voor haarzelf dus. En Anneke mist haar moeder die begin 2020 op 103 jarige leeftijd overleed en waarvoor ze de afgelopen twintig jaar zorgde. "Wat mis ik haar, om haar even te bellen of haar op te halen."

Post voor het Paleis

Post voor het Paleis is een actie van onder meer ouderenbond ANBO, de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen en Omroep Max. De brieven gaan over ervaringen van ouderen in coronatijd en welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar, waarin we te maken kregen met de covid19-pandemie. Alle brieven zijn zojuist aangeboden aan koning Willem-Alexander. In Rolde zelf waren er geen festiviteiten op één kleine na: een wedstrijd wie z'n vlag en wimpel het mooist heeft opgehangen. Uiteraard doet Oranjefan Anneke mee.