Slapeloze nachten bloemen- en plantenkwekers voorbij

De bromelia's staan er mooi bij, bij plantenkweker Meewisse Plants in Erica. Zover het oog kan zien staat het vol met planten. "De bromelia is een botanische plant uit Zuid-Amerika waar ze in het wild groeien. Hier zijn ze veredeld," vertelt Ab van den Berg in een van zijn kassen. De bromelia's van Meewisse zijn vooral voor de export. Daardoor ging het vlak na het uitbreken van de coronacrisis mis. "Er gaat heel veel naar Italië. Dat land ging toen op slot waardoor we vier tot vijf weken lang planten met duizenden tegelijk hebben moeten vernietigen. Er ging hier geen plant de deur uit. Dat deed heel veel pijn. Zo'n plant staat hier een jaar op de kwekerij en toen konden we ze weggooien. Je kunt de bromelia niet bewaren want de planten zijn behandeld en op een gegeven moment gaan ze bloeien. Als ze uitgebloeid zijn kan je ze weggooien", aldus Van den Berg.

Door pech achtervolgd

Meewisse kreeg nog meer pech te verwerken de afgelopen tijd. Door een windhoos gingen ramen van de kassen kapot en door de sneeuw in februari stortte 1 hectare aan kassen in, waardoor hij nu minder planten kan verkopen. "Het zat niet echt mee, maar we blijven positief en hopen dat het vanaf nu beter gaat", zegt Van den Berg. De hoge prijs van de bloemen en planten maakt het allemaal weer een beetje goed voor de kweker. "Er is veel vraag, waardoor de prijzen stijgen. Het gaat om prijsstijgingen van 15 tot 30 procent."

Ook bij de veiling Royal FloraHolland in Eelde zien ze de prijzen stijgen. "We zien nationaal en internationaal dat mensen geld overhouden. Mensen blijven thuis, gaan in de tuin werken dus er is een ongekende vraag. Daardoor stijgen de prijzen", vertelt locatie-directeur Thomas Bugel. Ook bij FloraHolland zag het er aan het begin van de coronacrisis slecht uit. "Alles ging op slot, vooral internationaal. Daardoor was er nauwelijks handel omdat de export stil lag. We bleven over met een overschot dat is doorgedraaid."

Toch profiteert nog niet elke kweker van de prijsstijgingen, zegt Bugel. "Witte bloemen worden veel gebruikt bij bruiloften, evenementen of begrafenissen, dus kwekers die in witte bloemen doen hebben het nog lastig." De kans is wel groot dat het bloemetje bij de bloemist duurder wordt. "De marges voor de bloemist worden kleiner, dus het zou niet raar zijn als de prijzen worden verhoogd,'" aldus Bugel.