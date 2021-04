Assen velt over maand oordeel over groene golf aan deelscooters

Je komt ze overal tegen, de groene e-scooters. In het stadscentrum en de buitenwijken. Rijdend met vooral jeugd erop. En kris kras geparkeerd. Soms staan er drie stuks gebroederlijk op een rij, maar dan wel hinderlijk in het looppad van een voetgangersgebied. En vooral dat laatste, dat ergert nogal wat Assenaren.

Dwars op de stoep

Go Sharing hanteert strenge regels voor het parkeren van de deelscooters. Dat moet in speciale zones, die het bedrijf aangeeft in de gebruikersapp. Maar toch nemen sommige gebruikers het niet zo nauw met die parkeerregels. Zodra de bestemming bereikt is, kwakken ze het groene gevaarte zomaar ergens op de stoep, en klaar is Kees. Daardoor staat de deelscooter soms lelijk in de weg; midden op de stoep, dwars op een fietspad, of pal voor een inrit.

Klachten en tips

En dat leidt tot klachten en veel gemopper van Asser inwoners, vooral op social media, die foto's delen van foute parkeerstandjes. 50PLUS-raadslid Dries Zwikker stelde er eerder deze maand al vragen over aan het college van B en W. De fractieleden hadden het met eigen ogen fout zien gaan, maar kregen ook enkele klachten.

Ook op het stadhuis zijn sinds de ingebruikname meldingen binnengekomen, 37 in totaal. "Maar", zo zegt de gemeente, "dit zijn niet allemaal klachten, het zijn ook tips voor verbeteringen en zaken die kunnen worden meegenomen bij de evaluatie in mei."

Een bon

En voor zover het wel klachten waren, gingen die volgens de gemeente vooral over foutparkeerders. Die zijn meteen doorgestuurd naar Go Sharing. Zij zijn volgens het college verantwoordelijk voor het stallen van de groene deelscooters. "Het is ook aan hen de klachten op te lossen", zegt de gemeente.

In het begin heeft de gemeente ook waarschuwingen gegeven. En er is ook een bon uitgeschreven.

Honderd scooters staan sinds vandaag in Assen (Rechten: Go Sharing)

Driemaal mis is eruit

Eind januari zette Go Sharing de honderd elektrische deelscooters uit in de provinciehoofdstad. Assen was daarmee de eerste plaats in Drenthe waar de groene scooters kwamen te rijden, en is tot nu toe nog steeds de enige. In totaal in 25 steden is Go Sharing met de duurzame deelscooter actief.

Met behulp van een app kan iedereen met een rijbewijs de groene scooter huren. Per minuut betaal je 29 eurocent. Na gebruik moet-ie netjes geparkeerd worden, zonder anderen te hinderen. En dat betekent in de berm, aan de rand van een stoep, of op een speciaal daarvoor aangewezen plek. Gebeurt dat niet netjes, dan krijgt de gebruiker een waarschuwing, daarna een boete, en bij de derde keer foutparkeren vliegt de hardleerse scootergebruiker uit de app. Dan is het over en uit met het gebruik.

Al kleine aanpassingen

In de introductieweken van de elektrische deelscooter in Assen had de gemeente al regelmatig contact met Go Sharing voor een betere afstemming. "Dit heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen", zegt het college op vragen van 50PLUS.

Eind mei volgt er een uitgebreidere evaluatie over de deelscooter. Maar eerst houdt Go Sharing de eerste weken van mei nog een enquête onder haar gebruikers. Op basis van de evaluatie wil de gemeente concrete afspraken maken.

In Groningen eruit

In de stad Groningen rijdt Go Sharing al langer rond met de groene deelscooter. Daar zijn na klachten met de gemeente aanvullende regels afgesproken. Zo is de minimumleeftijd verhoogd naar 18+ voor het huren van de scooter, 's nachts rijden mag niet meer, en parkeren mag alleen nog in speciale vakken.

Of die aanvullingen straks ook in Assen gaan gelden, is afhankelijk van de evaluatie. Maar het college geeft in zijn beantwoording aan 50PLUS wel aan, dat er met een schuin oog naar Groningen wordt gekeken. Of dat wel zo gunstig is voor Go Sharing is zeer de vraag. Groningen wil namelijk eind juni stoppen met het bedrijf en z'n groene deelscooters, en gaat met twee andere aanbieders in zee.

Ondertussen doet de gemeente haar best de deelscootergebruikers wat op te voeden als het gaat om de regels. In de gemeentelijke mededelingen van Berichten van de Brink, legt Assen het gebruik van de e-scooters nog een keer uit. En bij hinder moeten inwoners dat vooral melden bij Go Sharing, aldus de gemeente.

