April dendert door vrieskou hoog recordlijst binnen

Brrr! De lente mag dan al een tijdje zijn aangebroken en de zon laat zich veelvuldig zien, toch was april een vrij koude maand. Het vroor deze maand in Drenthe zo vaak, dat bijna een record van meer dan een eeuw oud werd gebroken.

De temperatuur daalde afgelopen maand in Eelde achttien keer onder de nul. We moeten terug naar 1929 voor een hoger aantal vorstnachten in onze provincie. Dat waren er toen 19, ook in Eelde. Het jaar 1917 is recordhouder met zelfs twintig nachten met vrieskou.

Rustige en heldere nachten

Het is dus een bijzondere maand geweest, concludeert RTV Drenthe-weerman Gert Voerman. "En aan de grond is het nog veel vaker tot vorst gekomen", zegt hij. Onder meer fruittelers moesten hierom alle zeilen bijzetten om hun gewassen niet kapot te laten gaan.

Was april dan echt zo koud? Ja, dat was-ie zeker. We moeten terug naar het jaar 1986 voor net zo'n koude aprilmaand als de huidige. De gemiddelde maandtemperatuur lag toen voor Eelde op 5,8 graden en dat is ook wat april 2021 naar verwachting gaat halen.

In Hoogeveen vroor het overigens 'slechts' twaalf nachten. Maar ook dat aantal lijkt hoog: in een gemiddelde aprilmaand vriest het in het noordoosten van Nederland vijf of zes dagen licht. In andere delen van het land komt vorst in april normaal gesproken minder vaak voor.

Hoewel de zon ervoor zorgde dat het buiten de afgelopen weken prima vertoeven was, lagen temperaturen in de middag laag. "En dan ga je in de rustige en heldere nachten snel onderuit", verklaart Voerman. Hij wijst daarbij naar noordelijke winden die komen vanaf de Noordzee. "En die is nog echt koud, zelfs kouder dan normaal."

Naweeën van februari

Het vervelende is: plaatsmaken voor warmere luchtstromen wil die wind niet. "Dat komt doordat er een standvastig hogedrukgebied boven de Britse eilanden en omgeving ligt. De grootschalige luchtdruksituatie lijkt bijna een nawee te zijn van de kou-uitbraak in februari. Toen zag je een golf van koude lucht vanuit het Noorden komen. De laatste weken zien we in de hogere luchtlagen ook vaak bellen met kou vanuit Scandinavië zuidwaarts zakken."

En dan is er nog iets. De droogte van de afgelopen weken en de lage relatieve luchtvochtigheid spelen ook een rol. Beide zorgen ervoor dat het tijdens de nachten nog wat verder kan afkoelen. "En zo belandt april 2021 hoog in de recordlijst", aldus Voerman.