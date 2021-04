Drukte op Drentse terrassen en in boekhandels

De zon staat hoog aan de hemel boven de Vlindermarkt in Emmen. Horecaondernemers leggen samen met hun personeel de laatste hand aan de tafeltjes op de terrassen, vandaag mogen ze weer open. "Eindelijk, ruim 28 weken moesten wij de deuren gesloten houden. Vorige keer waren het 11, toen was het redelijk te overzien", vertelt Robert van Café De Zwetser. Klokslag 12 uur stromen de terrassen bij elk café en restaurant direct vol, tot grote verbazing bij Robert. "We hadden drukte verwacht, maar dat er rijen worden gevormd is grappig om te zien".

"Opluchting, maar ook zeker een beetje spannend", benadrukt Ron Buurman van De Diner Club in Emmen. "Het is voor ons niet alleen een heropening, maar ook dé opening.

RTV Drenthe was live in Emmen om te kijken hoe deze heropening werd beleefd. De eerste mensen waren al snel paraat om te gaan zitten. Verslaggever Marcel Drent was bij de eerste gasten naar de bevindingen in Emmen.

Maar er ging meer open

Naast de terrassen gingen vandaag ook niet-essentiële winkels weer open voor mensen zonder afspraak. Of, zoals het schrijver Frank Westerman het omschrijft, niet meer click and collect maar kom en koop! Hij opende vanochtend om negen uur boekhandel Daan Nijman in het centrum van Roden. Met een grote schaar knipte hij het lint door dat eigenaresse Femke Liemburg had gespannen. "Dit is echt een feestelijke dag", vertelt ze enthousiast. "Na ruim vier maanden mogen mensen gewoon weer binnen komen vallen."

De afgelopen weken was de boekhandel wel geopend voor klanten op afspraak. "We merkten in de lockdown echt dat mensen heel doelbewust een boek kochten waar ze over hadden gehoord, op tv of in de krant. Maar we hebben hier natuurlijk planken vol boeken en verkopen ook andere artikelen. We moeten het ook echt hebben van mensen die binnenkomen en lekker rondstruinen." Dat beaamt schrijver Westerman. "Normaal als ik een nieuw boek uitbreng, ga ik langs de boekwinkels. Om boeken te signeren, met lezers te praten. Nu ging ik ook wel langs de winkels, maar ze waren dicht."