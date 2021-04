Internet via glasvezel binnen handbereik voor kleine kernen Emmen

Binnen de gemeente Emmen gaat internet het komende jaar in de hoogste versnelling. In de plaats Emmen is KPN volop bezig glasvezel aan te leggen.

Het buitengebied was in 2019 aan de beurt. Als laatste volgen de adressen in en rondom alle dorpen in de gemeente Emmen. Vandaag werd de aftrap gegeven voor de wervingscampagne met het ondertekenen van de overeenkomst tussen de gemeente en GlasDraad Drenthe.

Langzaam

Laatstgenoemde partij nam twee jaar geleden ook al het buitengebied voor zijn rekening. Namens alle dorpsbesturen schoven Riekus Ensing en Geertje Doornekamp van Dorpsbelangen Westenesch bij het startschot voor die volgende fase. "Wij juichen de komst van glasvezel van harte toe", reageert Ensing. "Ik heb een zoon die studeert in Delft. Regelmatig komt hij bij ons over de vloer en voor zijn studie moet hij internet op. Tjonge pa, wat gaat dat bij jullie toch langzaam, hoor ik hem dan roepen. Ik beschouw glasvezel als het wondermiddel voor al onze internetklachten."

Leefbaarheid

Voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van alle dorpen is glasvezel ook noodzaak. "Voor lokaal gevestigde bedrijven is snel internet onontbeerlijk. Voor zakelijke partijen kan het zelfs extra aantrekkelijk worden zich in een dorp te huisvesten." Door videobellen, online vergaderen en schoollessen, thuiswerken, online winkelen en films kijken wordt snel internet ook steeds belangrijker.

De helft akkoord

Of het glasvezel er ook daadwerkelijk gaat komen, is afhankelijk van de belangstelling. In totaal komen er 3800 adressen in aanmerking. Als de helft akkoord gaat voor 12 juli, gaat de aanleg door. Tijdens de aanleg in het buitengebied lagen de aansluitkosten nog op 1815 euro. In deze campagne liggen die aanzienlijk lager: Binnen de bebouwde ligt het tarief op 250 euro, daarbuiten 950 euro. GlasDraad hoeft in deze fase minder intensief te graven over langere afstanden, vandaar.

Gek aangekeken

Ook wethouder René van der Weide ziet het belang van snel internet alleen maar toenemen. "Als je me vijftien jaar geleden had verteld wat we nu allemaal met internet doen, had ik je gek aangekeken." En dat wordt elk jaar meer, aldus de wethouder. "Ik durf niet te beweren dat onze huidige verbinding slecht is, maar de technologie gaat steeds sneller. Laten we daar dan ook op inspelen met een goed netwerk."

Voor het opheffen van de verschillen tussen de verschillende tarieven bestaan verder geen subsidiemogelijkheden, laat hij weten. "Vanuit de bestaande regelgeving is dit niet toegestaan."