Fuck-up-café maakt lachspieren los: 'Je bouwt een band op door je kwetsbaar op te stellen'

In de zoektocht naar leuke online activiteiten kwam Businessclub Meppel uit bij een 'Fuck-up-café'. Het was een groot succes, toch hoopt organisator Liesbeth Kingma dat het evenement niet terugkeert.

Een fuck-up, het is modern taalgebruik voor een flinke mislukking of grote fout. En iedere ondernemer maakt fouten, denkt Kingma. Ze organiseerde vanuit dat licht een online evenement. Het idee daarachter was dat verschillende ondernemers in een cafésetting hun grootste fouten bespraken, terwijl leden via een livestream konden toekijken. "Deze kwetsbare dingen vertellen ondernemers normaal nooit", vertelt Kingma. "En dat terwijl fouten maken bij het ondernemerschap hoort."

Kermis platgelegd

"Ze vermoorden me, je moet me helpen!", was een passage uit het verhaal van podiumbouwer Gino Spijkerman. Hij maakte enkele jaren terug in Amsterdam een aggregaat onklaar omdat betalingen uitbleven. Per ongeluk legde hij met die actie de hele kermis plat. Hij kreeg daardoor een horde ontevreden mensen achter zich aan.

"Echt een hilarisch verhaal", aldus Kingma. "Daarnaast bouw je echt een goede band met elkaar op, omdat je je kwetsbaar opstelt door deze dingen te delen. Het was een erg gezellige avond, die met spierpijn in de kaken van het lachen werd afgesloten. Daar waren we wel aan toe, in deze lastige tijd. Er is een categorie ondernemers die erg zwaar getroffen wordt door de coronacrisis."

Geen slok op

Johan Debbenhof is lid van de club en vond het een fantastische avond. "Het is leuk dat ondernemers hun mindere kanten laten zien. In de zakenwereld wordt het vaak gezien als heel zwak."

"De waarde zit voor mij in de openheid", vervolgt Debbenhof. "Over fouten en gebeurtenissen die sommigen bijna de kop gekost hebben. Sommige fouten zijn heel dom. Dat zijn dingen die je normaal nooit hoort. Het is vaak mooi weer bij die ondernemers. Als je zonder slok op mislukkingen van jezelf aan een ander toevertrouwt, heb je wel vertrouwen in elkaar."

Tijd voor een bitterbal

"We hopen dat het Fuck-up-café het laatste online-evenement was", vervolgt Kingma. "Ik hoop mijn collega-ondernemers gauw weer in het echt te zien. Voor de komende tijd heb ik fietstochten en wandelingen gepland. Daarna hopen we het seizoen af te sluiten op het terras. Het is een tijd voor een lekkere bitterbal."