Leer-werkproject Avitec Academy wint prijs én krijgt 124.999 euro subsidie

Het bedrijf maakt zich zorgen over de kennis van techniekscholieren. Die kennis zou niet voldoende aansluiten op het zelfstandig werken in de praktijk. Stagiairs, maar ook zij-instromers moeten daarom eerst een bijspijkercursus van twee maanden volgen bij het bedrijf op het oude Philips-terrein in Stadskanaal. Alles gaat in overleg met onderwijsinstellingen en de gemeente.

Leercultuur versterken

Het MKB Idee is een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen hun idee indienen voor het 'Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal' (MKB). Het gaat daarbij om ideeën die de leercultuur in het bedrijf versterken, door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van het personeel. Alle aanvragen worden getoetst en beoordeeld met een puntenaantal.

Hoogste score

Van de 231 ideeën die in 2020 zijn ingediend, scoorde dat van Avitec, samen met het idee van bouwbedrijf De Romein uit Veendam, het hoogst. Beide bedrijven haalden 43,5 van de vijftig te verdienen punten. In totaal werd aan 63 bedrijven een aangevraagde subsidie toegekend.

Elk bedrijf kon bij het indienen van een idee een subsidiebedrag van maximaal 124.999 euro aanvragen. Voor de MKB-regeling is een totaal van tien miljoen euro beschikbaar gesteld.

Albert Kamps, hoofd opleiding bij Avitec, is blij met de erkenning en de subsidie: "Anderhalf jaar geleden, toen ik al met dit idee liep, werd de uitvoering niet mogelijk geacht. Gelukkig blijkt dat het nu wel lukt en dit is wel een manier om nieuwe mensen binnen te halen en de sector weer voor het voetlicht te brengen."

Gemeente Borger-Odoorn

Inmiddels hebben drie zij-instromers van de eerste lichting van het project een contract tot na de bouwvak bij Avitec. "Als dat goed gaat, krijgen ze een vast contract", verzekert Kamps. "Deze mannen komen van de gemeente Stadskanaal en we hebben nu ook al met de gemeente Borger-Odoorn een gesprek gepland. Daarnaast kunnen we het met deze subsidie nog meer mensen opleiden, dus we willen ook andere scholen betrekken."

Naast het opleiden tot volwaardige werknemers, biedt Avitec ook ruimte om in plaats van via een reguliere mbo-opleiding, al werkend losse certificaten te behalen. Op die manier versterken de werknemers hun positie op de arbeidsmarkt, zonder een mbo-opleiding volledig te doorlopen.

Op 17 mei wordt de cheque symbolisch via een livestream uitgereikt door staatssecretarissen Mona Keijzer en Wouter Koolmees.

