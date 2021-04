Personeelsgebrek bij WZA: minder ic-bedden beschikbaar

Van de zes bedden die op de intensive careafdeling speciaal voor coronapatiënten beschikbaar zijn, gaan twee weg. Dat betekent dus een afschaling van een derde van de bedden. Het is de bedoeling dat er vanaf maandag wel weer zes bedden beschikbaar zijn.

Het leger komt niet helpen

Het WZA gaf eerder al aan met de handen in het haar te zitten, en heeft hulp gevraagd van defensie. Nu is gebleken dat deze hulp er niet komt. "Ze lieten ons weten dat de prioriteiten elders liggen", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is druk bezig met het werven van geschoold personeel. "We zoeken helpende handen, en ervaren ic-medewerkers. Maar die zijn zomaar niet te vinden. We vragen ook rond bij andere zorginstellingen, om te kijken waar we eventueel mensen vandaan kunnen halen."

Willen opschalen, moeten afschalen

Met de hulpvraag aan defensie had het WZA eigenlijk gehoopt om juist te kunnen opschalen op de corona-ic. In plaats daarvan moet het ziekenhuis het nu juist met minder bedden op die afdeling doen.

Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk: "Het aantal bedden op de corona-ic afschalen en opschalen doen we regelmatig, maar alleen omdat er meer of juist minder patiënten zijn. Dat het nu afgeschaald moet worden omdat we er echt geen personeel meer voor hebben, dat is op zijn zachtst gezegd echt heel erg zuur."

Beademen en intuberen

Van der Wijk lijkt teleurgesteld in de afwijzing van defensie. "We werden terugverwezen naar het initiatief 'Extra handen voor de zorg'. Daar zijn we natuurlijk allang mee bezig, maar daar vind je geen mensen die meteen kunnen beginnen met beademen en intuberen. En die hebben we nu juist zo hard nodig."

De afschaling betekent dat één patiënt die nu in het WZA op de corona-ic ligt, zal moeten verhuizen. "Daar zijn regionale afspraken over gemaakt, en dat wordt gewoon keurig geregeld", besluit Van der Wijk.

Hulp vragen aan het leger

Als een ziekenhuis extra hulp wil van defensie, dan kan dat via de Veiligheidsregio aangevraagd worden. In het filmpje hieronder zie je welke stappen er dan gezet worden voor er daadwerkelijk militair medisch personeel komt helpen.

