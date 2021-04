Meer handhaving moet afvaldumpingen Borger-Odoorn stoppen

In de hoop deze trend te breken dienen bovenstaande partijen een motie in tijdens de raadsvergadering van donderdag. "We willen dat er actie ondernomen wordt", verklaart fractievoorzitter van Leefbaar Borger-Odoorn, Annemiek de Groot.

'Het is gewoon asociaal gedrag'

Rikus Schepers is voorzitter van Wildbeheer Eenheid de Dalgronden en is veel in het veld te vinden: "Ik hoor ook van onze leden dat ze ongelooflijk veel rommel tegenkomen onderweg. Van zakken met kattenbakafval tot stoelen en van koelkasten tot een partij autobanden. Je kunt het zo gek niet bedenken."

Het is een grote ergernis voor de jagers: "Een absolute doorn in het oog. Het is gewoon asociaal gedrag. Het lijkt wel alsof iemand erop kickt om zijn of haar troep in de natuur te dumpen. Het nadeel met zoiets is dat je die onverlaten op heterdaad moet betrappen."

Gedumpte autobanden langs de Dreef (Rechten: Rikus Schepers)

'Hoe is het mogelijk?!'

De Valtherdijk, de Mondenweg en de Dreef zijn hotspots als het gaat om afvaldumpingen. Maar ook in Borger is het geregeld raak: "Daar werd laatst een magnetron in de luiercontainer gevonden. Daders van afvaldumping laten geen adres achter, maar hoe is het mogelijk om ongezien je hele huisraad in de sloot te dumpen", reageert De Groot verontwaardigd.

Het is een gemeentebreed probleem, stellen de partijen: "Het komt de omgeving niet ten goede en slecht voorbeeld doet volgen. "Omdat we veel klachten hebben ontvangen van inwoners en ook geregeld zelf op dergelijke zaken stuiten, proberen we met deze motie een intensievere aanpak te realiseren."

Inzet van BOA's

Daarbij kan gedacht worden aan de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren, die inwoners op hun gedrag moeten gaan aanspreken. "Actief handhaven moet onze inwoners bewegen om naar het afvalinzamelpunt te gaan. Al hebben we ook nog de hoop dat het tij te keren is, zodra we bij onze inwoners een brede bewustwording creëren over de mogelijkheden om je afval op een respectvolle wijze af te voeren. Wees trots op je woonomgeving en houd deze schoon", besluit De Groot.