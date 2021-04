Restaurants in woonzorgcentra Treant weer open: 'Het is echt een verzetje'

Eenmaal aan tafel kan het mondkapje af. "Warm hoor, dat ding op", verzucht een andere bewoonster. Maximaal dertig bewoners mogen - op anderhalve meter afstand van elkaar - tijdens de lunch weer naar de restaurants in de woonzorgcentra van Treant Zorggroep.

'Gevoel van vrijheid'

Hand in hand komt het echtpaar Plasman binnen. "Wij mogen wél dicht bij elkaar zitten", lacht Henk. "Gezellig hoor, dat we weer mogen. Het geeft echt een gevoel van vrijheid terug", zegt zijn vrouw Assien.

(tekst gaat verder onder de video)

Henk en Assien Plasman genieten van het eten (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

"Heel mooi", vult Roos aan, terwijl ze wacht op de chili con carne. "En we zien elkaar weer. Dat vinden we altijd wel belangrijk en gezellig. En hier is het eten echt lekker; we krijgen ook altijd zo'n lekker toetje. Dat we weer samen mogen eten is echt een verzetje."

'Veel alleen geweest'

Sinds medio oktober moesten de bewoners op hun kamers eten, vanwege het oplopende aantal besmettingen en de daaropvolgende lockdown. "Ik ben veel alleen geweest", zegt Roos. "Ik heb drie keer in quarantaine gezeten. Een keer omdat mijn buurman corona had en later ook andere mensen. Ja, dat was wel heftig."

"Het was een heftige periode. Het heeft heel veel impact gehad op de bewoners. Zowel fysiek als mentaal", vult facilitair coördinator Tinie Nakken aan. De Schutse kreeg te maken met meerdere uitbraken. "Veel bewoners zijn naar De Horst gegaan voor revalidatie en om aan te sterken. De meeste mensen kwamen terug, maar helaas zijn er ook mensen overleden. En veel mensen zijn fysiek ook achteruit gegaan."

(tekst gaat verder onder de foto)

Facilitair coördinator Tinie Nakken noemt het een prachtige dag (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Het doet de bewoners, maar ook de medewerkers, goed dat het restaurant weer opengesteld is. "De bewoners zijn gelijk een stuk vrolijker. Het is echt prachtig om te zien", aldus Nakken. "Stapje voor stapje de goede kant op."

Gevaccineerd

De meeste bewoners en medewerkers van de zeventien woonzorgcentra van Treant zijn inmiddels gevaccineerd. Mede daarom durft Treant nu wat te versoepelen. "Dat deden we bij de activiteiten al iets meer en nu is het restaurant aan de beurt. Als het straks weer wat meer mag, hebben we hierachter nog een gedeelte dat we erbij kunnen betrekken. Het is echt een feestelijk moment", vindt Nakken.

"Hopen dat dat zo blijft", zegt Roos, die inmiddels aan haar toetje begonnen is. Het echtpaar Plasman geniet ook zichtbaar van het eten én de champagne. "Een glaasje hoort erbij. Dat gaat er zeker wel in hoor", besluit Henk.