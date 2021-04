Djammen: Bella Melvina wil de wereld rond met haar muziek

Op pad

"Het lijkt me wel vet om gewoon te kunnen optreden en natuurlijk om ervan te kunnen leven, maar dat zegt iedereen", klinkt het. Als de jonge liedjesmaakster wat verder haar toekomst probeert in te schatten, tenminste hoe ze het graag zou invullen, blijkt ze ook tamelijk reislustig ingesteld.

"Wereldreizen maken lijkt me zo vet en dat ik dan overal gewoon muziek kan maken. En ook gewoon kan optreden in barretjes, ik hoef niet groot op te treden. Dat lijkt me echt wel heel erg vet." Voor het geld wil ze het niet doen. Met de faam - want stel dat Isabella beroemd wordt - heeft ze een haat-liefdeverhouding. "Het is wel vet om beroemd te zijn, maar ook weer niet. Het is niet echt een prioriteit."

Donkere muziek

Voor een vrolijk ogende jonge vrouw, schrijft ze nummers met een donkere en bepaald niet lichtvoetige ondertoon. Dat is al vanaf het begin dat ze muziek maakt zo. "Ik was vroeger al geïnteresseerd in muziek en vond instrumenten ook heel interessant, maar begon er echt serieus mee bezig te gaan toen mijn tante was overleden. Toen had ik een piano en heb ik mijn eerste liedje geschreven", legt ze uit.

Met het nummer deed Bella Melvina mee aan de Drentse editie van Kunstbende en won ze direct de eerste prijs. Onlangs bracht ze haar single War uit, waarin ook de donkere randen van de menselijke gevoelswereld opgezocht worden. Haar allernieuwste nummer Unreachable Lover klink minder zwaar, maar de tekst gaat ook beslist niet over bloemetjes en bijtjes. De onbereikbare liefde in het nummer wordt gestalkt door haar 'lover'.

Johnny Depp

Haar idolen hebben ook allemaal een duister randje. "Ik vind Alice Cooper echt heel erg vet en Amy Winehouse vind ik ook super vet." De jonge Assenaar noemt ook Billy Eilish "Maar ja, dat is super standaard. Dat zegt iedereen." Eén van haar idolen die niet iedereen noemt, als je vraagt naar favoriete artiesten, is Johnny Depp. "Iedereen denkt dat-ie alleen maar acteur is, maar hij is ook muzikant." Isabella legt uit dat Depp geen zanger is, wel gitarist. "Maar ik vind zijn muziek wel gewoon super vet."

Einzelgänger

De zangeres treedt nu alleen op en dat bevalt haar prima. Een band zit er voorlopig niet in. "Ja, nou nee. Ik ben een beetje een einzelgänger. Als ik nu een fout maak qua tekst, kan ik het gewoon veranderen op het moment zelf. En als ik dan een band heb, dan moet ik me aanpassen aan de band. Ik vind het niet zo fijn als ik me moet aanpassen aan mensen eigenlijk", giebelt ze. "Dan maar het liefst gewoon in mijn eentje."