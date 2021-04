Treinstakingen van de baan door cao-akkoord FNV en ProRail

Michiel Boer, bestuurder bij FNV Spoor, laat tegenover het medium weten dat het woord na het cao-akkoord aan de leden is. "Als die het goedkeuren, is er een nieuwe cao en zijn acties helemaal van de baan." De vakbond verwacht dat morgen alle details van het akkoord zijn afgerond.

Onenigheid

In tegenstelling tot leden van CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals, ging de achterban van FNV Spoor eerder niet akkoord met het eindbod van ProRail voor een nieuwe cao. Daarop stelde de vakbond ProRail een ultimatum, maar het bedrijf ging daar niet op in. Er was onder meer onenigheid over de looptijd van de cao, de voorgestelde loonsverhoging en een regeling over eerder stoppen met werken.

Hierop werd besloten om vanaf vandaag actie te voeren, waardoor het treinverkeer een deel van de dag ontregeld was. Tot 08.00 uur vanochtend reden er geen treinen tussen Utrecht, Amsterdam, Amersfoort en Alkmaar. Na de werkonderbreking kwam geleidelijk het treinverkeer weer op gang.

Geen gevolgen Drenthe

Vrijdag was de kans groot dat reizigers de impact van de acties onder meer in Zwolle en Groningen en daarmee ook Drenthe zouden merken, maar zover komt het dus niet. FNV Spoor had zaterdag zelfs een 24-uursactie in het hele land gepland. Dat had betekend dat in het hele land een dag lang geen treinen zouden rijden.

