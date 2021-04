Lokale energiecoöperatie Pesse is een feit: ‘We hopen dat heel Hoogeveen ons voorbeeld volgt'

Gratis leenauto's, betaalbare energie en out-of-the-box ideeën om de natuur te beschermen: Pesse bepaalt vanaf vandaag zelf de duurzame koers. Daarvan is de lokale energiecoöperatie Pesse Energie Neutraal het eerste wapenfeit. "We hopen dat heel Hoogeveen ons voorbeeld volgt."

Wat in 2019 startte als een idee van een aantal betrokken Pessenaren werd nu werkelijkheid met de oprichting van de lokale energiecoöperatie Pesse Energie Neutraal. Daarmee is PEN de eerste lokale energiecoöperatie binnen de gemeente Hoogeveen.

Secretaris Herbert Floor is trots op de oprichting. "We willen niet achter de feiten aanlopen, op deze manier kunnen we zelf bepalen wat er in ons dorp gebeurt."

Gratis leenauto's

Een werkgroep in Pesse organiseerde informatieavonden over de toekomst van het dorp. "Daar kwamen zo'n zestig, zeventig mensen op af", vertelt Floor. Hij telde de koppen en mijmerde wat al die mensen samen konden betekenen. "Het balletje ging rollen, toen zijn we serieus gaan nadenken over een coöperatie."

PEN wil duurzame energie betaalbaar maken. De coöperatie moet dat mogelijk maken, bijvoorbeeld door een samenwerking met het zonnepark langs de Kerkweg. "Vanuit de vergunning voor een zonnepark wordt vaak ruimte beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven", verklaart Floor.

Mocht met die stroom winst gemaakt worden, voorziet Floor alvast investeringen in andere groene initiatieven. Samen met de werkgroep wordt er al gekeken om leenauto's beschikbaar te stellen in het dorp. "Leden zouden zich daar op kunnen inschrijven. Ze betalen dan alleen de brandstof en kunnen de auto voor een paar uur gebruiken. Het aanschaffen van een tweede auto wordt dan minder aantrekkelijk. Uiteindelijk wil je met zijn allen een schonere wereld."

Out-of-the-box

De volgende stap voor de coöperatie is om de rest van Hoogeveen te inspireren. "We willen anderen helpen om zelf ook lokale initiatieven op te richten," vervolgt Floor. "Dat willen we doen door ze in contact te brengen met de juiste instanties voor het aanvragen van subsidie en welke paden ze moeten volgen. Het gaat er uiteindelijk om dat we samen de energietransitie realiseren."

Volgens de secretaris gaat het niet alleen om energieopwekking, maar ook om de natuur. "Kijk je kunt een zonnepark neerzetten, maar dan haal je veel planten weg waar bijen op af komen. Samen met de jeugd gaan wij nestkastjes ophangen voor vogels, die bestrijden dan de processierups. Daarnaast gaan we de bermen bezaaien, het bloemrijke zorgt voor meer insecten. Je moet out-of-the-box denken."