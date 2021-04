Spreekbeurt in kerk voelt voor oudste basisscholieren al als uitje

Als de elfjarige Raïsha Venema besluit om haar spreekbeurt over de kerk te houden, is juf Marloes meteen enthousiast. "Heel weinig kinderen weten bijvoorbeeld iets van de baptistenkerk. En als kinderen zelf in zo'n kerk zijn, heeft dat nog meer lading. Ze zien waar mensen gedoopt worden." Raïsha gaat normaal gesproken elke zondag naar baptistenkerk De Haven in Emmer-Compascuum.

Spannend

Maar dat geldt niet voor veel klasgenoten van Raïsha, voor wie de kerk juist iets totaal onbekends is. Sterker nog, Raïsha is de enige leerling met een Christelijke achtergrond in groep 8 van openbare basisschool De Runde. Haar medeleerlingen zijn nog nooit in een kerk geweest of kennen kerken alleen van een bezoekje op vakantie in het buitenland.

"Sommige kinderen vonden het spannend", vertelt juf Marloes. "Dat komt omdat ze er geen goed beeld van hebben. Wat is een kerk en wat doet een kerk?" Dat maakt Raïsha duidelijk met een verhaal en quiz over de baptistengemeente en een rondleiding.

Raïsha pakt de juf goed in met haar verhaal. Ze wordt uiteindelijk beloond met een 10 als cijfer.