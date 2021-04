Drentse stimuleert duurzame landbouw in Malawi: 'Zodra het kan, ga ik die kant op'

Ze staat met één been op vertrouwde Drentse klei, maar met het andere been staat ze op Afrikaans grondgebied. Figuurlijk uiteraard. In Malawi om precies te zijn, want voor dat land is Eva van Dijk uit Loon momenteel bezig met een landbouwproject. "Samen met een studievriendin hebben we de stichting Youthure Foundation opgericht, met als doel om jongeren daar te motiveren en mobiliseren om in de landbouw te gaan werken."

Als het aan Eva ligt, krijgt haar project binnenkort ook voet aan de grond in het iets noordelijker gelegen Kenia. "Zowel in Malawi als Kenia heerst veel werkloosheid onder jongeren, die daardoor massaal naar grote steden trekken. Maar ook daar is niet genoeg werk, waardoor ze in criminele circuits belanden", legt Eva uit. In de landbouw is daarentegen genoeg werk, alleen die sector lijkt een beetje met een imagoprobleem te kampen. "Het is niet aantrekkelijk genoeg voor jongeren."

Hulp van lokale boeren

"En wij willen dat wel aantrekkelijk maken door ze duurzame landbouwtechnieken bij te brengen, die ook veerkrachtig zijn voor klimaatveranderingen", gaat Eva verder. Het is de bedoeling om de jongeren in Afrika de fijne kneepjes van het landbouwvak mee te geven, zodat ze zelf een duurzame business kunnen starten. Lokale boeren helpen de jongeren daarin mee. "Zo vinden er op dit moment in Malawi trainingen plaats in de honing- en champignonproductie."

Dat Eva bij dit project betrokken is geraakt, komt door de studie Land en Waterbeheer die ze in Wageningen doet. Daar kwam ze met allerlei verschillende projecten in aanraking, waardoor het enthousiasme groeide om iets in Afrika op te bouwen met haar kennis en kunde. "Ik ben zelf nog nooit in Malawi geweest", erkent Eva. "Mijn studievriendin Loes wel, die ook in Kenia is geweest. Zij merkte dat er de nodige vraag in de landbouw was en zo is het project min of meer tot stand gekomen."

Waardevolle samenwerking

"Het is de bedoeling dat ik daar óók naartoe ga, maar dat is nu wat lastig vanwege de coronamaatregelen", vertelt ze. "Omdat we nu samenwerken met een lokale partner, kan het project toch gecoördineerd worden en Loes en ik helpen op afstand mee. Vanwege de kennis van zo'n partner over de lokale werkwijze en cultuur, is zo'n samenwerking voor ons heel waardevol."

In Malawi nemen, mede door de inspanningen van Eva, nu 25 jongeren deel aan het landbouwproject in Malawi. "En het idee is om dat aantal dit jaar verder op te schalen naar vijftig door middel van een zorgboerderij. Het idee daarvan is dat die jongeren andere jongeren weer enthousiast maken." Als het aan Eva ligt, neemt ze snel zelf een kijkje. "Zodra het kan, ga ik", zegt ze lachend. "We zijn nu druk bezig om het nodige geld te verzamelen om de boel te bekostigen. Hopelijk lukt het deze zomer al."