Moment van bezinning in Assen na onrust over gasloos Kloosterveen

In Kloosterveen is veel onrust over de manier waarop de wijk aardgasvrij moet worden voor 2030 (Rechten: eigen foto)

Het college van B en W neemt eventjes gas terug met de gasloze plannen voor Kloosterveen. Na alle onrust om de vierduizend huizen voor 2030 van het gas af te halen, last het college 'een moment van bezinning' in. Na de meivakantie komt de gemeente met vervolgstappen.

Het college meldt dit in een brief aan de gemeenteraad. Ook was er gisteren op Koningsdag speciaal overleg over de kwestie. Die zorgt nogal voor onrust, zowel in de woonwijk als binnen de Asser politiek en het college.

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen, die al een tijdje overhoop ligt met wethouder Karin Dekker over het plan om op warmtepompen over te schakelen, is vanmorgen persoonlijk ingelicht over de korte pauze. Dat gebeurde door de wethouder zelf, die door veel mensen in de wijk met argusogen wordt bekeken door haar opstelling.

'Opmerkelijk'

De werkgroep is tegelijkertijd voor een gesprek uitgenodigd, ergens na het meireces. En daartoe zijn ze bereid. Werkgroeplid Anita de Rijke noemt het trouwens wel opmerkelijk dat er nu ineens mediastilte komt, met een moment van bezinning. De werkgroep Duurzaam Kloosterveen vroeg eind vorige week namelijk in een brandbrief aan zowel college als raad, om opheldering over de 'vermoedelijke dubbele rol' van de wethouder in het dossier aardgasvrije proefwijken. Daar hebben ze nog geen antwoord op.

Dekker had in Den Haag namens het stedennetwerk G40 gevraagd om wetgeving, waarmee proeftuingemeenten eventueel huishoudens kunnen dwingen van het gas af te gaan. De wethouder had dat afgelopen maand niet in de discussie rond Kloosterveen gemeld. De werkgroep Duurzaam Kloosterveen vraagt zich af in hoeverre Dekker een dubbele agenda hanteert.

Veel onrust

In Kloosterveen is sinds vorige maand veel onrust. Assens jongste wijk werd ineens aangewezen als proeftuin, waarbij de planning is om voor 2030 van het gas af te gaan. De gemeente vindt volledig elektrische warmtepompen de beste optie voor verwarming van de huizen in Kloosterveen. Maar wijkbewoners denken daar heel anders over.

Warmtepompen kosten veel meer dan de gemeente ze voorspiegelt, omdat er ook van alles in de woning aangepast moet worden. Verder voelen ze zich compleet overvallen dat ze proefwijk zijn. En ook willen ze in Kloosterveen niet al voor 2030 van het aardgas af, maar pas in 2050, net zoals elders in het land.

1100 protestreacties

Een enquête onder wijkbewoners leverde zo'n 1100 protestreacties op. Die zijn vorige maand in de gemeenteraad overhandigd aan wethouder Dekker. Maar ondanks het verzet gaf de raad groen licht voor de gemeentelijke Warmtevisie, met ook Kloosterveen als proefwijk. Eerder was al bekend dat Lariks-west proeftuin is. Daar wil de gemeente de huizen op een collectief warmtenet aansluiten, met verwarmd water uit de Vaart.

In Kloosterveen zijn de gemoederen over de gasloze wijk inmiddels zeer verhit geraakt. Vooral verantwoordelijk wethouder Dekker heeft het flink verbruid bij veel huiseigenaren. Ze bagatelliseerde vorige maand de groeiende onrust in de wijk eerst nog als 'wat bezorgdheid' en niet meer dan dat. Daarna is de argwaan richting Dekker alleen maar gegroeid.

Niet geloofwaardig

Vooral omdat de Asser wethouder het ministerie in februari om hulp had gevraagd voor wettelijke regelgeving, om wijken te kunnen dwingen van het gas af te gaan. Kloosterveen is bang dat deze doorzettingsmacht ook voor hun wijk straks gebruikt wordt. Dekker heeft al herhaaldelijk gezegd, dat ze niets wil afdwingen in de proefwijk. Maar de werkgroep Duurzaam Kloosterveen vindt haar niet geloofwaardig.

Eerder deze week trok de werkgroep Duurzaam Kloosterveen aan de bel bij de Tweede Kamerfracties, over de dreigende wettelijke dwang. Ook overweegt de werkgroep een procedure, vanwege rechtsongelijkheid. Ze vindt het niet te verteren dat Kloosterveen als proefwijk al voor 2030 aardgasvrij moet zijn, terwijl andere wijken in het land tot 2050 te tijd krijgen.

Lees ook: