Coevorden is dit jaar gaststad van Nationale Sportweek

Halverwege september staat Coevorden in het teken van de Nationale Sportweek. De Ganzenstad wil deze week maximaal benutten om sport en gezondheid in alle wijken en dorpen in de gemeente in de schijnwerpers te zetten.

Het is gebleken dat mensen sinds de uitbraak van het coronavirus en gedurende de daarbij behorende crisis minder zijn gaan sporten. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september wordt het belang van sport en bewegen daarom nog eens extra onderstreept.

Wethouder Joop Brink kijkt uit naar het sportfestijn: "In september is naar mijn verwachting weer veel mogelijk op het gebied van sport. Wat zou het mooi zijn om samen een vliegende start te maken!" Het gastheerschap komt bovendien op een goed moment, volgens Brink: "Meer dan honderd partners van het Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden zetten zich samen in om jong en oud in de gemeente in beweging te krijgen. In september gaan we al dat moois in de schijnwerpers zetten!"

De Nationale Sportweek dient als officieus startsein van het nieuwe sportseizoen. Naast de Drentse stad zijn ook Alphen aan de Rijn, Eindhoven, Lelystad en Nieuwegein aangewezen als gaststeden. Het thema van dit jaar is: 'sport doet iets met je'.