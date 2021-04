Assen pakt duivenoverlast aan: duiventil en verstoring rustplaatsen

Het advies komt van SOVON Vogelonderzoek Nederland. En het college van B en W neemt de aanbevelingen over. Als tenminste ook de klagende partijen ermee akkoord gaan. Daar gaat de gemeente nu eerst mee in overleg. Samen willen ze tot een plan van aanpak komen. Maar als het aan het college ligt wordt de overlast zo snel mogelijk aangepakt.

Strontzat

Het college antwoordt dit op vragen van Stadspartij PLOP. De partij komt op voor bewoners van de binnenstad, die de overlast van duiven strontzat zijn. Bewoners van appartementencomplex de Colonnade, bij winkelcentrum Cité, trokken twee maanden geleden met een brandbrief aan de bel bij het college van B en W en de raad. Vanwege alle duivenstront kunnen ze niet fatsoenlijk op hun balkon zitten. Ook bouwen de duiven nesten en vinden bewoners zelfs eieren, of jonge duiven op hun balkon.

Balkon gebarricadeerd

Sommige bewoners hebben hun balkon gebarricadeerd met gaas, en de balustrade voorzien van scherpe punten. Om te voorkomen dat de duiven het balkon volschijten of er nestelen. Maar zelfs dat helpt niet. De bewoners eisten in hun brief dat de gemeente eindelijk eens maatregelen zou treffen, zodat ze deze zomer eens ongestoord op hun balkon kunnen zitten.

Tuinmeubilair is niet veilig voor de duiven (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Overtuigd van noodzaak

Bewoonster Tineke Pomp van de Colonnade kreeg al snel de wethouder op bezoek, omdat die de ernst van de situatie zelf wou bekijken. Wethouder Bob Bergsma was meteen overtuigd van de noodzaak dat er snel een oplossing moet komen. Want ook winkeliers in het centrum hebben flinke schade. Zo moet warenhuis Vanderveen regelmatig de glazen pui laten schoonmaken, om alle duivenstront te laten verwijderen. Ook moesten er houten delen van dakgoten vervangen worden, om die aangetast waren door de duivenpoep.

De gemeente besloot SOVON Vogelonderzoek Nederland in te schakelen als deskundige, om het duivenprobleem op te lossen. Die organisatie komt tot de conclusie dat een duiventil elders in de stad de beste oplossing is. Dat moet dan wel hand in hand met het terugdringen van voeren en het verstoren van de rustplekken en broedplaatsen waar de duiven zich nu graag ophouden.

Geschikte plek duiventil

Deze maatregelen tegen duivenoverlast in het Asser centrum zijn jaren geleden trouwens ook al geopperd, toen er geklaagd werd in de stad over het duivenprobleem. Toen is er gezocht naar een geschikte plek voor een duiventil. Aanvankelijk was hiervoor Warenhuis Vanderveen in beeld. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat er zonnepanelen op het dak kwamen.

Daarbij is het vervolgens gebleven.

'Gewoon voerverbod'

De gemeente hoopt nu, na overleg met de betrokken partijen, zo snel mogelijk de maatregelen uit te voeren. Bewoonster Tineke Pomp van de Colonnade, die de duivenoverlast aankaartte, is blij met het voorgestelde plan van aanpak. "Het klinkt goed, mooi dat we in overleg gaan, maar als het aan mij ligt, komt er gewoon een voerverbod. Die mevrouw die elke dag de duiven voert op het Koopmansplein, dat moet gewoon afgelopen zijn."

