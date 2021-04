Hunebedcentrum Borger haalt bord weg na vastzitten jongetje

Het bord bij het Hunebedcentrum in Borger staat er niet meer. Het archeologisch museum besloot het bord te verwijderen, nadat dinsdag een jongetje met zijn hoofd klem kwam te zitten in een van de gaten. "Dat gebeurde zo af en toe, maar elke keer is er een teveel", zegt Gijs Klompmaker van het Hunebedcentrum.

Bij het bord is het de bedoeling dat je je hoofd achter de gaten houdt, zodat je eruitziet als een echte hunebedbouwer. Af en toe wil het nog wel eens gebeuren dat iemand - meestal een kind - het hoofd door het gat steekt, in paniek raakt en er niet meer uit komen. "Dat gebeurde misschien vier à vijf keer per jaar", schat Klompmaker. "Eén keer eerder is de brandweer ervoor uitgerukt, maar toen hoefde het gat in het bord niet groter gemaakt te worden."

Dat moest nu wel gebeuren. Door het zagen zaten er scherpe randjes aan het bord. "En hoe breng je het dan weer terug in oude staat?", vraagt Klompmaker zich af. Toen het Hunebedcentrum nog open was, konden de medewerkers van het Hunebedcentrum in nood nog een helpende hand bieden. "Dan kalmeerden we de kinderen, legden we uit dat ze hun hoofd schuin moesten houden om er weer uit te komen, en dan kregen ze voor de schrik een ijsje", vertelt Klompmaker. "Maar nu het Hunebedcentrum dicht is, gaat dat niet."

Selfieplek in het museum

Of het Hunebedcentrum het niet jammer vindt dat het bord - waarvan mensen vast foto's zullen maken en delen op sociale media - verdwenen is? "Het is jammer, maar we werken aan een selfieplek binnen in het museum, in samenwerking met een kunstenares", verklapt Klompmaker. "Al denk ik dat mensen het liefst met het grootste hunebed van Drenthe op de foto gaan."

Lees ook: