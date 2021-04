MHBOS: Diederick de Vries leeft voor de motorsport

Het begint allemaal met een andere hobby: schilderen. Als docent handvaardigheid en techniek beheerst hij de kunst van de penselen tot in de puntjes. Hij schroomt dan ook niet om zijn helden te schilderen en ze er vervolgens persoonlijk mee te verrassen.

De Vries merkt dat zijn werk in de smaak valt en besluit het via motorbeurzen aan de man te brengen. Op diezelfde beurs doet hij mee aan een commentaarwedstrijd: "Daar was een standje van RTL 4, waar Olav Mol en Allard Kalff een commentaarwedstrijd voor de Formule 1 organiseerde. Daar deed ik aan mee, waarna Olav mij adviseerde ermee door te gaan."

Dat motiveert De Vries dusdanig, dat hij zich aanmeldt voor een wedstrijd voor motorsportcommentatoren: "Ik ben een motormuis en met de lovende woorden van Mol in mijn zak ging ik zitten. Ik won die wedstrijd glansrijk en via Jaap Timmer kwam ik bij Eurosport terecht."

Juiste schakelmoment

"De kunst is dat je het publiek erbij houdt met goede informatie en de spanning. Je moet zelf de sfeer bepalen." De juiste dingen zeggen op de juiste momenten is nog niet zo eenvoudig, maar De Vries weet zich prima te redden. "Als je goed je huiswerk doet, lukt het wel."

Daarnaast houdt De Vries een goed referentiekader aan: "Ik probeer altijd na te denken over waar ik zelf naar wil luisteren als ik met een potje bier op de bank zit." Je kunt een wedstrijd maken of breken, volgens De Vries: "Met slecht commentaar kun je het mooie van de sport ook echt teniet doen. Daar moet je wel voor waken."

Uit de bocht

Als commentator kun je het eigenlijk nooit goed doen. Er is altijd wel kritiek, maar soms vliegen de criticasters ook wel eens uit de bocht. Bijvoorbeeld als De Vries kritisch is op Valentino Rossi, die tijdens de Grand Prix van Maleisië collegerijder Marc Marquez van de motor zou hebben getrapt: "Zo leek het echt. Ik ben nog altijd in die veronderstelling. Wat ik vervolgens over me heen heb gekregen, daar lusten de honden geen brood van."

Het ging zelfs zo ver, dat hij tegen zijn vrouw zei dat ze niet raar moest opkijken als er een envelop met een kogel erin door de brievenbus komt. Hij noemt het de lelijke kant van de motorsport: "Het allermooiste aan deze sport is van oudsher dat wanneer ik Rossi-fan ben en jij bent Marquez-fan, dat wij naast elkaar met een potje bier die wedstrijd kunnen bekijken. Dat is altijd de charme van de sport geweest."

