Werkstraf geëist tegen Hoogevener

Voor het handelen in drugs en het bezit van een pistool heeft het Openbaar Ministerie 150 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist tegen een man uit Hoogeveen. De 31-jarige man maakte zelf ghb en verkocht de speed door. Hij was zelf ook verslaafd. Eind februari 2019 gingen politiegenten naar het huis van de man, omdat er meerdere anonieme tips waren dat hij dealde. De man lag te slapen op de bank en zijn huis was een chaos. Tijdens de doorzoeking die volgde, vonden de agenten onder meer speed, ghb, xtc, hennep, een omgebouwd vuurwerkpistool en kogels. De Hoogevener werd aangehouden en zat vier dagen in voorarrest. Daarna kwam hij onder strenge voorwaarden vrij. Zo kreeg hij begeleiding van de reclassering en ging hij naar Verslavingszorg Noord-Nederland om af te kicken.

Andere man

"Er heeft zich een transformatie voltrokken, want de verdachte die we nu voor ons zien, lijkt een heel andere man dan die uit het dossier", aldus de officier van justitie. De man is afgekickt, heeft weer werk en ziet ook in dat hij totaal verkeerd bezig was.



Hij raakte in 2018 steeds dieper in de put, nadat hij was bedrogen door zijn vriendin en hun relatie eindigde. Hij kreeg geldproblemen omdat hij alleen voor het huis moest opdraaien, en raakte ook zijn baan kwijt. "Toen ik verdrietig was, ben ik weer drugs gaan gebruiken", vertelde hij. Dat had hij in zijn jeugd ook wel gedaan, maar nadat hij kinderen had gekregen was hij ermee gestopt.



Hij gebruikte eerst vooral speed en kocht dat groot in, omdat dat goedkoper was. Wat hij over had, verkocht hij aan bekenden. Later begon hij ook zelf ghb te maken en te gebruiken. Ook dat ging hij verkopen. Klanten konden het in liters bij hem kopen, verklaarden twee van hen.

Vuurwapen

Het wapen dat hij had vond de Hoogevener "gewoon mooi", verklaarde hij een beetje beschaamd. Hij had het als vuurwerkpistool gekocht en ook gebruikt, maar het later laten ombouwen tot een wapen om met scherp mee te schieten. "Ik wilde er een keer mee naar het bos gaan om te schieten, maar dat heb ik nooit gedaan", vertelde hij.



Op zolder was hij bovendien bezig een hennepkwekerij op te zetten. Hij wilde naar eigen zeggen één keer oogsten om een grote financiële 'slag te slaan'. Zover kwam het niet, want voor die tijd was hij al aangehouden.

Niet de cel in

Omdat hij zijn leven zo radicaal heeft omgegooid, eiste de officier geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij vond de zaak wel ernstig, zei hij, "maar ik wil meneer niet opnieuw de vernieling in helpen." Als de Hoogevener naar de gevangenis moet, raakt hij zijn werk weer kwijt.



Op 20 mei doet de rechtbank uitspraak.