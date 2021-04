Straffen tot vijf jaar cel voor verdachten groot drugslab Eext

Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is veroordeeld tot vijf jaar cel. Volgens de rechtbank had de man de leiding over het grote drugslab in Eext dat een jaar geleden werd opgerold. Ook al ontkent de Brabander het zelf, de rechtbank is het met het Openbaar Ministerie eens dat hij de organisator was, zoals sommige andere verdachten hebben verklaard.

Twee plaatsgenoten van 31 en 30 jaar moeten respectievelijk vier en drieënhalf jaar de cel in en een 21-jarige man ook uit Bergen op Zoom is veroordeeld tot drie jaar cel, net als een 60-jarige man uit Roosendaal. De zestiger heeft verklaard dat hij een paar keer bij de boerderij, waar het drugslab werd gevonden, is geweest om de tuin te doen. Van een groot laboratorium waar speed werd gemaakt, wist hij naar eigen zeggen niks.

Eén leider en vier helpers

Volgens de rechtbank waren hij en de mannen van 21, 30 en 31 jaar uit Bergen op Zoom de helpers bij het opzetten van het grote lab en het maken van de drugs. Ze werden aangestuurd door de 32-jarige man. Dat is onder mee gebleken uit gesprekken die de leider met onbekenden voerde via de versleutelde berichtenservice EncroChat en ook uit gewoon app-verkeer tussen de mannen.

De rechtbank legde hoge straffen op, deels gelijk aan de eis van het OM. De belangrijkste redenen zijn het gevaar van de drugs voor de volksgezondheid, de overlast die het dumpen van het drugsafval in de natuur veroorzaakt en het gevaar dat de omgeving van een drugslab loopt.

"De risico's die gepaard gaan met de opslag en verwerken van chemicaliën, waarmee de drugs worden gemaakt, zijn niet alleen groot voor de maker zelf, maar ook voor omwonenden", aldus de rechtbank. Een paar dagen voor de ontdekking van het lab ontsnapte er bijvoorbeeld een giftige damp uit het lab en vluchtten de drie verdachten die er toen waren halsoverkop terug naar Noord-Brabant.

De liegende huurder

De man die de boerderij in Eext had gehuurd, een 66-jarige vastgoedondernemer uit Goes, is veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf en een boete van 20.000 euro. Volgens de rechtbank heeft hij de boerderij met de naastgelegen schuur in aan de Vijzelweg alleen maar gehuurd met het doel er drugs te laten produceren.

Het speedlab werd op 1 mei vorig jaar ontdekt na een anonieme tip en de politie kreeg toen ook de informatie over de EncroChat-berichten waarin het lab werd genoemd. De eigenaren van de boerderij aan de Vijzelweg in Eext hadden plannen om te gaan emigreren. Vanaf maart vorig jaar verhuurden ze de boerderij met de schuur aan de man uit Goes.

Die loog dat hij er met zijn vriendin wilde gaan wonen. Maar hij bleek in Zeeland een vrouw te hebben, die nergens van wist. De vrouw die hij bij de huiseigenaren als zijn vriendin presenteerde, ontkende later bij de politie dat zij dat was.

De Zeeuw hing na zijn arrestatie bij de politie de ene na de andere leugen op. Het kwam erop neer dat hij wel af en toe in Eext kwam, maar er alleen de planten water gaf. Dat hij er niet was ingetrokken, omdat hij geldproblemen kreeg door de coronacrisis, vertelde hij.

Valse beschuldigingen

Om de politie om de tuin te leiden, verklaarde de 66-jarige man uit Goes onder meer dat hij de schuur, waarin het lab zat, had onderverhuurd aan een vroegere klant van hem. Dat was een man uit Polen die nergens vanaf wist. Ook beschuldigde hij de mannelijke eigenaar van het huis in Eext onterecht van betrokkenheid bij het lab.

Dat de man uit Goes geen opening van zaken heeft gegeven over zijn eigen rol, maar onschuldige mensen de schuld heeft proberen te geven door een 'opeenstapeling van leugens', neemt de rechtbank hem extra kwalijk. Al het liegen werkt strafverhogend, vertelde de rechter die het vonnis voorlas.

De man uit Goes was ook de enige van de mannen die een boete kreeg. Het OM had van de hoofdverdachte ook 80.000 euro geëist, maar dat ging de rechtbank te ver. Omdat de Zeeuwse vastgoedman als enige ook in de bovenwereld actief was en daarnaast op illegale wijze geld probeerde te verdienen, moet hij wél betalen, vinden de drie rechters.

