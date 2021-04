OM eist werk- en celstraf voor inrijden op toeschouwers bouwput station Coevorden

De man reed met zijn crossmotor in op een groep mensen die naar de verbouwing van het station stond te kijken. Volgens het OM raakte de man door zeer onoplettend en onvoorzichtig rijgedrag de controle kwijt over zijn voertuig. Meerdere getuigen zeiden dat ze de crossbrommer op hoge snelheid op de rotonde af zagen rijden.

De tweewieler botste tegen de middengeleider van het voetpad en fietspad. De bestuurder werd van zijn voertuig gelanceerd en de crossmotor stuiterde het publiek in.

Barbecue

Drie slachtoffers en de verdachte werden met onder meer botbreuken overgebracht naar het ziekenhuis. Uit een bloedonderzoek bleek dat de Coevordenaar onder invloed van alcohol verkeerde. Hij erkende dat hij kort daarvoor tijdens een barbecue vier tot zes pilsjes had gedronken.

Hij had niet op de crossmotor willen rijden, maar 'dat ding was te zwaar om te schuiven', zei hij tegen de rechter. Hij had de motor die dag gekocht en was bang dat die zou worden gestolen als hij het voertuig achter liet.

Schade afbetalen

De man reed zonder geldig rijbewijs en hij was niet verzekerd. De officier van justitie eiste daarom ook een rijontzegging van twee jaar. Doordat de man onverzekerd rondreed draait hij zelf op voor de schade. Hij heeft met de verzekeringsmaatschappijen van de slachtoffers een betalingsregeling getroffen, zei hij tegen de rechter. De officier van justitie hield in haar strafeis rekening met het tijdsverloop en dat de man zelf ook gewond is geraakt. Het sierde de Coevordenaar dat hij contact heeft gezocht met de slachtoffers.

Zijn advocaat pleitte voor een deels voorwaardelijke taakstraf. Een celstraf was in zijn ogen onevenredig zwaar, zeker nu de verdachte al twee jaar op zijn strafzaak zit te wachten. Hij is in die tijd niet meer met justitie in aanraking geweest, zei de raadsman.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

