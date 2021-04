Gaan poorten van ziekenhuizen dicht voor patiënten buiten de regio?

De noordelijke ziekenhuizen benadrukten vandaag opnieuw dat de situatie hen zorgen baart en dat de druk 'onverminderd hoog blijft'. Vooral de krapte in de personele bezetting en het welzijn van het zorgpersoneel zijn hoofdpijndossiers. Mogelijk neemt de druk nog verder toe, met name op de ic, waarschuwen zij.

Ondertussen loopt landelijk het aantal patiënten dat verplaatst wordt tussen de regio's op. Sinds halverwege maart zijn dat er iedere week meer dan 100. Het verplaatsen van patiënten wordt gedaan om de druk op de ziekenhuizen in Nederland zo gelijkmatig mogelijk te verspreiden.

De meeste mensen gaan naar de ziekenhuizen in het Noorden, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de maand april zijn er 168 'bovenregionale' verplaatsingen naar het Noorden geweest (40 naar de ic, 128 naar de kliniek), tegenover geen enkele uitplaatsing. Ongeveer een derde van de patiënten die naar een ander ziekenhuis moeten, wordt naar noordelijke ziekenhuizen gebracht.

'Wij zitten vol'

Maar nu de druk ook hier toeneemt, kunnen de noordelijke ziekenhuizen nog wel voldoen aan die zorgvraag uit het land? "Wij zitten vol", zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA). "De patiënten liggen zo'n 15 à 16 dagen op de ic, dus lig je ook nog wel even vol."

Volgens de meest recente cijfers uit de ziekenhuizen (27 april) liggen in Drenthe 37 patiënten met een coronabesmetting, van wie 12 op de intensive care. Het WZA had op de ic zes bedden beschikbaar, maar door personeelstekort is dat aantal met een derde teruggeschroefd naar vier. Een patiënt moest hierdoor overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis.

De ziekenhuizen overleggen iedere dag over het aantal beschikbare bedden en op basis daarvan wordt besloten of ruimte is voor patiënten uit andere regio's. "Maar die komen niet in Assen", aldus Van der Wijk. Op de verpleegafdeling is eventueel nog wel ruimte om patiënten op te nemen.

Of vergelijkbare problemen ook spelen bij het Scheper ziekenhuis in Emmen, is onduidelijk. Een woordvoerder van Treant wil hierop nu niet reageren.

Het hoogste aantal sinds 11 januari

Het einde is nog niet in zicht, melden de ziekenhuizen in een gezamenlijk bericht. Dat blijkt uit het aantal besmettingen dat in Noord-Nederland deze week weer iets is gestegen. De meeste besmettingen vinden op dit moment plaats in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar. In vergelijking met de rest van het land telt Noord-Nederland verhoudingsgewijs wel de minste besmettingen, 'maar nog steeds zijn de aantallen hoog', aldus de ziekenhuizen.

Dat blijkt ook uit cijfers van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Zij ondersteunt de spreiding van patiënten over de regio en werkt daarbij samen met het LCPS. Op 27 april lagen er 62 patiënten uit andere regio's in de noordelijke ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 januari.

Of er ruimte is om meer patiënten op te vangen 'wisselt per dag, eigenlijk zelfs per uur', zegt woordvoerder Henny Hoogeveen. "Dat maakt deze golf ook lastiger te voorspellen dan de eerste. Toen lagen hier meer mensen van buiten de regio, en was beter te voorspellen hoe lang mensen er lagen. Nu is het beeld juist heel grillig."

Volgens Hoogeveen is het op de ic's overal erg krap. "Waar het kan, daar vangen we nog steeds mensen op", zegt ze. Verplaatsing van patiënten naar Duitsland, zoals tijdens de eerste golf gebeurde, is niet aan de orde.

