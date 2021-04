College Emmen wil extra geld uittrekken voor strijd tegen jeukrups

Het college van burgemeester en wethouders in Emmen wil het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups met 75.000 euro verhogen naar een jaarlijkse 225.000 euro voor de komende jaren. De overlast is toegenomen en er is extra geld nodig om de jeukrups een halt toe te roepen.

De zogenoemde plaagdruk is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, concludeert de gemeente in een evaluatierapport. Vooral in stedelijk gebied en de sportvelden liet het beestje zich gelden. Grotere en meer nesten werden aangetroffen, niet alleen in de bomen, maar ook in struiken en op het gras.

Vooral in Nieuw-Amsterdam, de sterrenbuurt in Klazienaveen, Zandpol, Nieuw-Dordrecht en de Emmer wijken Rietlanden, Bargeres, Angelslo en Emmerhout stak het beestje veelvuldig de kop op. Het aantal meldingen nam in een jaar tijd (2019-2020) toe van 1.216 naar 1.388.

Preventief spuiten

Alleen daar waar preventief gespoten is, viel er praktisch geen rups meer te verkennen. De gemeente behandelde van de ongeveer 55.000 bomen bijna 1.100 met het middel Xentari. Slechts enkele nesten werden nog aangetroffen.

Emmen wil voor dit jaar de overlast binnen de perken te houden en trekt voor dit jaar eenmalig 50.000 euro extra uit. In deze en komende maand worden 7.000 bomen preventief bespoten op vooral drukke plekken, zoals winkelcentra, scholen, kinderopvangcentra en veel gebruikte fiets- en wandelroutes. Dankzij deze ingreep kunnen er in de zomer meer nesten op ander belangrijke plekken worden geruimd, is de verwachting.

Kruidige bloemen

De beste oplossing is echter om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder of meer gespreid over het jaar. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen in te richten met kruidige bloemen en besdragende struiken.

Deze oplossing geeft niet direct resultaat, maar wel op de lange termijn. Hiervoor is wel extra geld nodig. Met het huidige budget (150.000 euro) worden in juni en juli twee ruimingsploegen ingezet om nestjes te ruimen. Uit de evaluatie van 2020 is gebleken dat dit niet genoeg is om de overlast weg te nemen.

Mondengebied

In het Mondengebied komt de rups nog mondjesmaat voor, maar de gemeente verwacht dat de rups ook daar zijn opmars voortzet. Vandaar dat er 75.000 euro extra nodig is in de komende jaren. Tijdens de bespreking van de kadernota in december wordt dit besproken door de raad.

Lees ook: