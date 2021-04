Inwoners Emmen krijgen schoner drinkwater dankzij acht grote ketels

Vanwege de omvang moeten de ketels uit België komen. In Nederland worden ze niet meer gemaakt. Met de boot gaan de ketels naar Drachten, waarna ze op groot transport naar Emmen gereden worden. Daar plaatsen twee hijskranen ze een voor een in de afgegraven zuiveringsinstallatie.

"De ketels zijn vier en halve meter in doorsnede en negen en halve meter hoog", vertelt Jan de Vries, projectleider bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe. "Leeg wegen ze achttien en een halve ton. Als het filtermateriaal en het water erin zitten is het gewicht 110 ton."

Meer vervuild water

De WMD ontdekte bij metingen in Emmen vervuilende stoffen in het grondwater dat uiteindelijk drinkwater wordt. Ten opzichte van andere waterwingebieden is de aanwezigheid van die slechte stoffen hoger. Technisch expert van de WMD Simon Dost weet waar die stoffen vandaan komen: "Het zijn bijvoorbeeld onkruidbestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw. Hier bij Emmen stroomt ook het Oranjekanaal en uit dat oppervlaktewater komen ook veel slechte stofjes." Ook door steeds beter te kunnen meten, valt meer vuilstof op.

Bekijk hieronder hoe de vier ketels geplaatst werden:

Het drinkwater van waterstation Noordbargeres is bestemd voor de stad Emmen en omliggende dorpen zoals Klazienaveen en Zwartemeer. Bang dat het water nu niet schoon genoeg is, hoeven de inwoners niet te zijn. De kwaliteit van het drinkwater is nog steeds goed. De nieuwe ketels zorgen voor een extra laatste zuiveringsstap. Dat gebeurt met een filter van actief kool.

Actief kool

"Actief kool bestaat uit kleine korrels met een heel groot microscopisch oppervlak. Het lijkt op hagelslag of iets grovere korrels en het is eigenlijk verbrand steen- of houtskool", legt Dost uit. "Een gram actief kool heeft een oppervlak van 1000 tot 1500 vierkante meter. Het materiaal kan dus heel veel vuile stofjes opnemen. In de acht ketels hier, komt 400 ton kool. Dat komt neer op een oppervlakte zo groot als vijftien keer Nederland."

Geen andere smaak

Vier ketels zijn vandaag geplaatst. De andere vier komen eind mei aan in Emmen en volgend jaar moeten ze volledig in gebruik worden genomen. Op de vraag of inwoners van Emmen en omstreken er iets van gaan proeven, antwoordt Dost: "Nee, dat denk ik niet. Het was immers al schoon."

Bekijk hieronder de video van de aankomst van de ketels in Emmen: