Inwoners Nooitgedacht dreigen met rechtsgang om 'illegale' bomenkap

Voor de bouw van woningen in Nooitgedacht worden regelmatig bomen gekapt en dat komt volgens de inwoners niet overeen met de groene wijk die hen beloofd is. Verenigd in de werkgroep Groen Nooitgedacht protesteren ze tegen het bomenkapbeleid.

Verlopen vergunningen

Volgens Frans Mulder van de werkgroep verwijst de gemeente bij het kappen van bomen naar een ontheffing uit 2006 en een kapvergunning uit 2019. Volgens Milder zijn die allebei niet meer geldig. "Nooitgedacht ligt daarnaast buiten de bebouwde kom en dan is de gemeente vanuit de wet Natuurbescherming verplicht om bomenkap te melden bij de provincie. Dat is niet gebeurd, dus zijn de bomen illegaal weggehaald", zegt Mulder, die insprak tijdens de raadsvergadering vanavond. Hij benadrukt dat het nog niet te laat is om er samen met de gemeente uit te komen, "maar het verzoek aan het functioneel parket om over te gaan tot strafrechtelijk onderzoek ligt klaar."

Medestander Ellen Fleurke vreest dat de beloofde groene buurt zal veranderen in een doorsnee woonwijk als de gemeente door blijft gaan met kappen. "Het groen, de oude bomen en de geschiedenis maken Nooitgedacht uniek. Als de gemeente daar nu een degelijke Vinexwijk van wil maken, is dat misleidende reclame", zegt Fleurke. De werkgroep heeft een achttal actiepunten en wil onder meer dat de gemeente de oude kapvergunningen op basis van bomendikte weer invoert. Daarnaast willen de inwoners een aantal bomen op de beschermde bomenlijst van Aa en Hunze plaatsen, om te voorkomen dat deze bomen in de toekomst gekapt worden.

'Wij dwarsbomen niet'

Verschillende raadsleden reageren met enige verbazing op de inbreng van de Nooitgedachters. Het CDA twijfelt of het college van burgemeester en wethouders wel altijd objectief informatie heeft verstrekt en wil eens onafhankelijk geïnformeerd worden over de regels rondom bomenkap. Daar sluit D66 zich bij aan. "Als de helft van wat de heer Mulder zegt waar is, dan is dat al een kwalijke zaak", zegt fractievoorzitter Arie Fonk. Ook de PVDA en GroenLinks willen een aparte bijeenkomst om het bomenbeleid in de gemeente onder de loep te nemen.

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) gaat tijdens de raadsvergadering nog niet inhoudelijk in op de punten van Groen Nooitgedacht, maar trekt zich het betoog wel aan. "Wij doen als gemeente blijkbaar veel dingen niet goed en dat betreur ik. Laat ik helder zijn: wij zitten hier niet om de zaak te dwarsbomen", aldus Heijerman. De wethouder laat weten het voorstel van het CDA voor een onafhankelijke informatiebijeenkomst over bomenkap te bespreken met de rest van het college.

