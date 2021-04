Herdenkingsboom voor overleden Lorenzo geplant in beleeftuin Dalerpeel

Ter nagedachtenis aan Lorenzo Snippe uit Dalerpeel is er vanmiddag een herdenkingsboom geplaatst door de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de Willem-Alexanderschool in de beleeftuin in het dorp.

Lorenzo overleed vorig jaar februari op 11-jarige leeftijd. In januari 2016 werd hij gediagnosticeerd met leukemie. Daarom werd hij behandeld met chemokuren. Helaas werd hij het jaar daarop weer ziek. Op 5 juli 2017 werd de ergste vorm van de stofwisselingsziekte X-ALD bij Lorenzo in het hoofd aangetroffen. X-ALD is een ziekte waarbij er een fout zit in het X-chromosoom. Daardoor is er een tekort aan bepaalde eiwitten.

Indruk op het dorp

Het planten van de boom gebeurde in besloten kring, wegens de corona-maatregelen. "Het was de bedoeling om dit in februari te doen, maar dan is het geen goede tijd om boompjes te planten. Vandaar dat dat nu gebeurde", zegt Klaas Veldhuis uit het dorp.

"Het planten van de appelboom riep weer veel emoties op", vervolgt Veldhuis. "Zijn overlijden heeft indruk gemaakt in het hele dorp. Ook omdat zijn ouders er ook altijd heel open over zijn geweest."

De moeder van Lorenzo deed vlak voor zijn tiende verjaardag een oproep om hem zoveel mogelijk kaarten te sturen voor zijn verjaardag. Hij ontving 33 postzakken vol.

