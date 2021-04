Bibliotheken Meppel niet open voor eindexamenkandidaten: 'Geen vraag naar'

Volgens de wethouder staat de gemeente continu in contact met de scholen. "De scholen kunnen bij knelpunten een beroep op de gemeente doen", antwoordt hij op vragen van GroenLinks. "Tot op heden hebben de scholen dat niet gedaan en blijken de scholen ook goede, creatieve oplossingen te vinden. Als ze bij ons aankloppen, gaan wij kijken of we iets voor ze kunnen faciliteren."

Flexibel

Volgens Van der Haar wordt er maatwerk geleverd voor de eindexamenkandidaten. "Dat sluit aan op de behoefte van de jongeren", aldus de wethouder. Er wordt examentraining aangeboden op fysieke en digitale manier. Daarnaast wordt er geoefend in grote examenlokalen waar de leerlingen op 1,5 meter afstand kunnen zitten en er wordt flexibel omgegaan met jeugdigen die vanwege corona niet op school kunnen of mogen zijn.

Zij kunnen de toetsten digitaal of op een ander moment afnemen. "Wij hebben de indruk dat de scholen kunnen aanbieden wat nodig is", vervolgt Van der Haar.

Studeren in wijkcentrum

Ook voor de eindexamenkandidaten uit onrustige gezinnen is al een oplossing. "We hebben gemerkt dat zowel ouders als jongeren goed contact leggen met hun mentor", zegt Van der Haar. In het beginsel is het aan de school om een oplossing te bedenken. "Maar jongerenwerk doet ook oproepen in de wijken. Ook zij bieden een rustige plek om te studeren, als die er thuis niet is. Leerlingen kunnen zich daarvoor aanmelden. Daar is altijd plek. Mocht dat in de toekomst veranderen, zullen wij als gemeente daarop inspringen en zorgen dat er wel genoeg plek is."

Lees ook: