MHBOS: Politiek Den Haag kan nog wat leren van fusieclub HHCombi

De omnisportvereniging is een fusie van Sportvereniging Halen en voetbalclub Hijker Boys. Ondanks de weerstand en het grote verschil tussen de clubs, kwam de fusie er toch.

Het is nu ruim tien jaar geleden dat de fusie definitief werd bekrachtigd. "Die fusie was een visie", weet voorzitter Gerrit Volkers van HHCombi. "Twee verenigingen die in een straal van vijf kilometer opereren; dat was op de lange termijn niet houdbaar. De jeugd was al gefuseerd, dus het werd wel tijd."

Volkers was voorzitter van SV Halen. "Ik merkte toen wel dat niet iedereen voor een fusie was. 'Passen we wel bij elkaar?', 'Gaat dat niet teveel botsen?' Maar ik stond er wat pragmatischer tegenover. Uiteindelijk was dit de toekomst."

Vijf kilometer verderop

Uiteindelijk ging SV Halen al tijdens de eerste stemming akkoord. Toch moesten beide clubs wel compromissen sluiten. Zo speelt HHCombi de ene week de thuiswedstrijd op het terrein van SV Halen en de andere week op het complex van Hijker Boys. Erik Pomper was de voorzitter van die club.

Pomper was net als Volkers voorstander om Hijker Boys en SV Halen samen te voegen. "Sport is hetgeen waar het om moet draaien. Dus ik vond dat we samen moesten gaan." Bijna ging de fusie niet door. Want tijdens de eerste stemming bij Hijker Boys, ketste de fusie af op 1 stem. Pomper trok daarop zijn conclusies. "Toen ben ik opgestapt. Ik ben niet groter dan de club. De fusie moest er komen: punt. Desnoods met een nieuwe voorzitter."

Apetrots

Er kwam een interim-voorzitter en tijdens de tweede stemming stemde iedereen voor, waardoor de HHCombi er alsnog kwam en daar zijn Volkers en Pomper erg trots op. "Ik ben zelfs apetrots", zegt Pomper. "De club wordt steeds meer een geheel. Dat kan gewoon niet beter", zegt Volkers die met een gerust hart de voorzittershamer kan overdragen aan een nieuwe kandidaat.

Ondanks de tegenstellingen, het wantrouwen en een opgestapte voorzitter kwam HHCombi er dus toch. Informateur Herman Tjeenk Willink moet misschien maar een kijkje gaan nemen in Hooghalen en Hijken. "Je moet gewoon je nuchtere verstand met elkaar gebruiken. Misschien is dat wel het belangrijkste. Gewoon nadenken en dingen doen. Dat is hier ook gebeurd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."