Zorgenkindje Gemeentelijke Kredietbank in Assen in de etalage

De GKB, die er is voor hulp bij schulden, kost Assen, Hoogeveen en Meppel steeds meer geld (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Gaat de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen in de verkoop? Of gaan de gemeentes Assen, Hoogeveen en Meppel de overheidsinstelling voor schuldhulpverlening toch gezamenlijk overeind houden, ondanks grote financiële problemen? Wat het beste scenario is, laten de drie gemeentes de komende maanden nader onderzoeken.

En terwijl dit onderzocht wordt, komt er een directeur bedrijfsvoering bij aan de top van de GKB. Die moet de boel flink saneren. Want de GKB, waar meer dan negentig mensen werken, kwam vorig jaar zo'n zes ton tekort. En met de huidige coronacrisis en een forse terugloop van dienstverleningscontracten met andere gemeentes wordt de situatie er beslist niet beter op.

Tientallen arbeidsplaatsen weg

Het is nu het zoveelste jaar op rij dat het financieel bij de GKB misgaat. Aan het dienstverleningspakket, dat de schuldhulpverlener aan diverse gemeentes levert, werd al flink gesleuteld om kosten te besparen. Ook is fors gesneden in de interne bedrijfsorganisatie, waardoor tientallen arbeidsplaatsen gesneuveld zijn. Maar desondanks blijft de GKB tekorten houden, die de gemeentes Assen, Hoogeveen en Meppel keer op keer aanzuiveren.

Ook dit jaar ziet er beroerd uit voor de GKB. Want van de zeventien gemeentes die vorig jaar nog een zogeheten dienstverleningsovereenkomst met de GKB hadden, zijn er dit jaar nog maar elf over. En veel minder werk betekent weer minder inkomsten en opnieuw grotere tekorten.

Gevolgen coronacrisis

De verantwoordelijke gemeentes Assen, Hoogeveen en Meppel, die met z'n drieën de gemeenschappelijke kredietbank in de benen houden, zijn daar onderhand wel klaar mee. Om financieel de boel beter onder controle te houden, worden dit jaar weer vijftien vaste banen geschrapt. Van 93 fulltime arbeidsplaatsen moet de GKB terug naar 78.

Om de GKB voor de toekomst 'financieel houdbaar, voorspelbaar en betaalbaar' te houden, keek een externe adviseur naar het beste toekomstscenario voor de kredietbank. Zijn advies luidt: ga met een derde partij in gesprek om eventuele verkoop van de GKB diepgaand te onderzoeken. Ondertussen moet een directeur bedrijfsvoering bij de kredietbank aan de slag, naast algemeen directeur Jan Tingen, die al meer dan 39 jaar werkzaam is bij de GKB.

De Gemeentelijke Kredietbank zit in Assen en is een overheidsinstelling voor hulp bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. De GKB bestaat bijna veertig jaar en helpt mensen met een financieel probleem, waar ze zelf niet (meer) uitkomen, en bij het voorkomen daarvan. Hierbij werkt de GKB samen met verschillende instanties, zoals het maatschappelijk werk. In onze provincie werkt de GKB voor Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

Schuldenproblemen

Assen, Hoogeveen en Meppel zijn eigenaren van de Gemeentelijke Kredietbank en verwijzen inwoners met forse schuldproblemen door naar de GKB. Die biedt vervolgens op allerlei manieren hulp en daarvoor betalen de drie Drentse gemeentes een fors bedrag.

Zo was Assen over het afgelopen jaar ruim één miljoen euro kwijt aan de kredietbank voor haar diensten. Verder loopt er met acht gemeentes nog een dienstverleningsovereenkomst. Dat waren jaren geleden nog tientallen gemeentes in Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland.

Terugloop

De terugloop zet zich steeds verder door en daarom willen de drie verantwoordelijke gemeentes wel af van de gemeenschappelijke regeling, om te voorkomen dat zij steeds hogere kosten moeten betalen.

Of verkoop van de kredietverstrekker en schuldsaneerder, na 40 jaar gemeenschappelijke regeling, uiteindelijk de beste keuze is, dat willen de gemeentes voor het eind van dit jaar beslissen. Na de zomer moet de extern adviseur klaar zijn met de zoektocht naar een serieuze kandidaat die de GKB zou willen overnemen.

Lees ook: