Hoogeveen vraagt hulp van Hanzehogeschool in zoektocht naar draagvlak waterstofwijk

Innovatief en duurzaam moet de waterstofwijk Erflanden in Hoogeveen worden. De bedoeling is dat 427 woningen worden afgekoppeld van het aardgas en overgaan op waterstof. Om draagvlak te creëren voor het project heeft de gemeente Hoogeveen de hulp van de Hanzehogeschool uit Groningen ingeschakeld.

Samen met de hogeschool en inwoners van de wijk wil de gemeente een bewonersmonitor ontwikkelen. In de monitor worden punten opgenomen die bewoners belangrijk vinden of waar ze zich zorgen over maken in de Erflanden. "De wijk staat zelf aan het roer", schrijft de gemeente. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt in de verdere ontwikkeling van de waterstofwijk.

Kritiek

Er is al langere tijd kritiek op het plan om van de Erflanden een waterstofwijk te maken. Volgens bewoners ontbreekt het vooral aan 'concrete informatie'. De gemeente Hoogeveen hoopt door middel van de monitor zorgen weg te nemen bij de bewoners.

De Hanzehogeschool heeft al eerder een draagvlakpeiling uitgevoerd binnen de Erflanden. "Zij hebben een goede verstandhouding opgebouwd met de bewoners en kunnen het project efficiënt uitvoeren", aldus de gemeente.

Sceptisch

In maart werd een online bijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de wijk. Ze konden vragen stellen over het waterstofproject, maar veel draagvlak was er destijds niet. Dat zit hem vooral in het feit dat er nog veel onduidelijk is over de haalbaarheid, de kosten en de gevolgen van waterstof op lange termijn.

Wethouder Werner ten Kate benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het project niet te realiseren is zonder hulp van de bewoners. "Als gemeente lukt het niet alleen, we moeten het samen gaan doen. We nemen een jaar de tijd om met mensen in gesprek te gaan. Waar liggen de vragen, tegen welke problemen lopen ze aan? Daarna wordt de balans opgemaakt."

Nijstad-Oost

In het nabijgelegen Nijstad-Oost worden zo'n honderd nieuwe woningen aangelegd die een waterstof cv-ketel krijgen. Erflanden kan dan gebruikmaken van de opslag van waterstof en het netwerk dat er komt te liggen.

Lees ook: