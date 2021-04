Jongeren uit Assen krijgen in Drenthe het vaakst hulp van jeugdzorg

Ruim 14 procent van de jongeren tot 23 jaar in Assen kreeg vorig jaar hulp van jeugdzorg. Daarmee kregen jongeren in die gemeente relatief gezien het vaakst met jeugdzorg te maken in Drenthe. Maar het percentage valt ook landelijk gezien op. In heel Nederland kreeg in 2020 10 procent van de jongeren hulp.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal krijgen 429.000 jongeren in Nederland hulp van jeugdzorg. Dit omvat verschillende vormen van zorg: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, voor jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest.

Wie krijgen jeugdhulp?

Het grootste deel van de kinderen met jeugdzorg valt onder jeugdhulp. Dat zijn bijvoorbeeld minderjarigen die met psychische problemen, opvoedproblemen of een verstandelijke beperking te maken hebben. Jeugdzorg is in de regel voor kinderen tot 18 jaar, maar kan soms doorlopen tot 23 jaar.

Hoeveel Drentse jongeren in totaal hulp krijgen, is niet duidelijk. Wel blijkt dat het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt in acht van de twaalf Drentse gemeenten boven het landelijk gemiddelde ligt, met Assen als grootste uitschieter.

Verschillen tussen gemeenten

In Emmen krijgt bijna 12 procent van de jongeren hulp van jeugdzorg, net als in Meppel. In Hoogeveen en Midden-Drenthe is dat respectievelijk 11,5 en ruim 11 procent. In de andere gemeenten ligt het percentage lager. In De Wolden krijgen relatief gezien de minste jongeren hulp; het gaat hier om 9 procent.

Bekijk hieronder hoe het zit in jouw gemeente: