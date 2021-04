Roodbaardtuin in Assen is bijna klaar

"Het wordt mooier dan ik in gedachten had. Het is nu helemaal open, er is uitzicht op het huis De Eerste Steen en dat geeft een heel erg mooi perspectief", zegt Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe.

Lucas Pieter Roodbaard (1782-1851) woonde in zijn jonge jaren in Assen en was een beroemde tuinarchitect. Hij ontwierp in het begin van de negentiende eeuw ruim vijftig parken en tuinen. Kenmerkend is de romantische stijl: slingerende paadjes en ronde vormen, voor die tijd ongebruikelijk.

Herstellen en herkenbaar maken

Met het oprukken van de stad is er in en om de tuin veel veranderd, maar een deel van de tuin was nog aanwezig, waaronder ook het witte theehuis. Het was alleen nauwelijks zichtbaar en herkenbaar. Landschapsbeheer Drenthe, WZA en de gemeente Assen namen het initiatief om de tuin te herstellen, in samenwerking met NoorderErf en Roodbaardkenner Els van der Laan. Ze worden daarbij geholpen door een fanatieke groep van vrijwilligers. Zij hebben veel werk verzet het afgelopen jaar.

Een wandelpad met bochten en cirkels ligt er al, er wordt al veel over gewandeld en het wordt alleen nog maar mooier en kleurrijker. Ook wordt er een impuls gegeven aan de biodiversiteit. Verbers: "Er zijn lindes geplant, een berk en eiken en veel inheemse struikjes die er goed passen. De woekerende planten zijn weggehaald, zo ontstaat meer lucht en licht. We hopen dat hierdoor de plantensoorten die er groeiden weer spontaan op kunnen komen. De bosanemonen en de eerste lelietjes van dalen heb ik al zien bloeien."

De tuin wordt beter herkenbaar, straks wandel je onder een poort door de Roodbaardtuin in. (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Poort van resten hout

"Ook is er gras ingezaaid, maar dit is een mengsel waarin ook wilde plantjes zitten. Dat is vriendelijker voor de insecten. Er komen nog bloemperken en er wordt nog een bankje geplaatst." De tuin is nu al toegankelijk voor iedereen, straks kan je er via een poort naartoe. "Roodbaard had in deze tuin een stobbenpoort, die is er niet meer. Er komt een nieuwe poort in de tuin, niet per se van stobben, maar wel van hout dat we na onderhoudswerkzaamheden hebben bewaard. Een soort stammenpoortje wordt het dan."

